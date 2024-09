Ferrarelle S.B. ottiene la Certificazione per la Parità di Genere

Ferrarelle Società Benefit: ottenuta la Certificazione per la Parità di Genere rilasciata da SGS Italia

Ferrarelle Società Benefit annuncia di aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, rilasciata da SGS Italia. Questo riconoscimento, attesta l'impegno costante del quarto player nel settore delle acque minerali in Italia nella promozione di un ambiente di lavoro positivo, sicuro e libero da stereotipi e pregiudizi.

La certificazione evidenzia l’efficacia del sistema di equità di genere implementato da Ferrarelle S.B., che si basa su criteri ed indicatori per monitorare e migliorare il contesto lavorativo, comprendendo aree come il reclutamento, le opportunità di crescita professionale, il trattamento salariale, la genitorialità e la conciliazione tra vita privata e lavoro.

L’ottenimento di questa certificazione è frutto di un percorso strutturato che Ferrarelle Società Benefit ha intrapreso con determinazione e trasparenza. L’azienda ha sviluppato e implementato un Sistema di Gestione integrato focalizzato sulla parità di genere e sui principi di Diversity, Equity e Inclusion e costituito un Comitato Guida a garanzia dello stesso, dello sviluppo del piano strategico e del raggiungimento dei suoi obiettivi specifici anche attraverso il monitoraggio e la verifica delle politiche attuate.

Ferrarelle Società Benefit si impegna anche nel sostegno alla genitorialità, predisponendo adeguate iniziative formative e/o di affiancamento per il reinserimento delle lavoratrici dopo i congedi parentali. Inoltre, l’azienda garantisce ai padri lavoratori l’integrazione al 100% della retribuzione durante i primi 5 giorni di assenza per congedo parentale e offre a entrambi i genitori due giornate aggiuntive di permesso retribuito all’anno per malattia dei figli, visite pediatriche o inserimento presso l’asilo nido.

A partire dal 1° gennaio 2023, Ferrarelle S.B. offre ai genitori un credito welfare di 500€ per ogni evento di genitorialità (nascite, adozioni, affido o inserimento di un minore nel nucleo familiare) utilizzabile per spese sanitarie, educative, di assistenza familiare, previdenza, trasporto pubblico, etc. Infine, i genitori di figli al di sotto dei cinque anni e i soggetti fragili possono richiedere di lavorare esclusivamente in smart working, per una migliore conciliazione tra vita privata e professionale.

"Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione per la parità di genere, un riconoscimento che testimonia il nostro impegno costante verso l’inclusione e le pari opportunità", afferma Adriano Tartaglia, Direttore Risorse Umane di Ferrarelle Società Benefit. "Crediamo fermamente che il successo aziendale passi attraverso il benessere delle nostre persone, motivo per cui ci impegniamo a supportarle continuamente".

"Per noi, questa certificazione rappresenta un grande traguardo, in linea con la nostra missione di Società Benefit, ma non la consideriamo un punto di arrivo. È piuttosto una tappa in un percorso di miglioramento continuo, volto alla creazione di benessere condiviso", conclude Tartaglia.