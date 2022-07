Finanza, Sg company Sb acquisisce il 25% di Louder Italia

Sg Company, l'azienda è stata valorizzata complessivamente 1,5 mln

Sg Company Società Benefit, attiva nel settore Entertainment & Communication, ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione del 25% del capitale sociale di Louder Italia, di cui il 12,5% attraverso l'acquisto di una quota di partecipazione dai soci Davide Caggiano, Edoardo Cogo, Nicola Uliari e Gaetano Savio e il restante 12,5% mediante la sottoscrizione e il versamento da parte di Sg Company Sb di un aumento di capitale a pagamento riservato.

L'azienda è stata valorizzata complessivamente 1,515 milioni e a tale valore sarà aggiunta/detratta la posizione finanziaria netta determinata alla data del closing, che avverrà presumibilmente entro luglio 2022. Il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto per il 50% ai venditori e per il 50% tramite un aumento di capitale che consentirà alla capogruppo Sg Company Sb di detenere il 25% delle quote sociali.

L'acquisizione sarà integralmente finanziata con mezzi propri. Louder Italia è una società di comunicazione integrata fondata nel 2006 con sede a Torino e con focus sul B2C. Il fatturato pre-Covid della societa' si attestava a circa 7,5 Milioni e nel 2022 si prevede di realizzare circa 5 milioni (3,8 milioni nel 2021, con un utile di 51.000 euro).

L'acquisizione di una quota di minoranza, con obiettivo nel 2023 di trasformarla in maggioranza assoluta, dal punto di vista strategico si aggiunge ai numeri presenti nel piano industriale e integra il gruppo di altre figure imprenditoriali di alto livello e di rappresentativita' nel mondo della comunicazione. Il Cda di Louder sara' composto dai tre soci fondatori - Davide Caggiano, Edoardo Cogo e Nicola Uliari - e la presenza del Ceo di Sg Company Sb Davide Verdesca, senza deleghe. Nel caso di acquisizione della maggioranza delle quote, a dicembre 2023, il Cda prevedera' la presenza di altre 2 figure indicate da Sg Company Sb di Ceo e di presidente del Cda di Louder resteranno in capo ai soci storici.