Fincantieri, consegnata l'unità anfibia LPD “Al Fulk” al Qatar

Fincantieri, affidata l'unità anfibia LPD “Al Fulk” al Qatar nell'ambito del programma nazionale di acquisizione navale

Oggi, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), è stata ufficialmente consegnata “Al Fulk”, una nave anfibia (LPD – Landing Platform Dock) realizzata da Fincantieri per conto del Ministero della Difesa del Qatar, nell'ambito del programma nazionale di acquisizione navale. Questa unità rappresenta l’ultima realizzazione destinata alla Marina del Qatar, che in precedenza ha ricevuto quattro corvette della classe “Al Zubarah” e due pattugliatori (OPV – Offshore Patrol Vessel) della classe “Musherib”.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte diverse autorità, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Marina del Qatar, Staff Major General Abdulla Bin Hassan Al Sulaiti, e l’Ammiraglio di Squadra Andrea Gueglio, Direttore del Personale della Marina Militare italiana. I due sono stati accolti dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, e dal Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, Dario Deste.

L’unità LPD è stata costruita nei cantieri di Palermo e Muggiano seguendo il regolamento RINAMIL (standard per la classificazione delle navi militari) e garantisce una connettività altamente performante tra terra, aria e mare. Il design della nave è pensato per una grande versatilità, permettendole di affrontare missioni diversificate, che spaziano dagli interventi umanitari alle operazioni di difesa AAW/ASuW, oltre a fornire supporto logistico alle forze armate e alle operazioni terrestri. Con una lunghezza di circa 143 metri e una larghezza di 21,5 metri, “Al Fulk” è in grado di ospitare fino a 550 persone. È equipaggiata con un ponte di volo progettato per elicotteri NH90, un garage dotato di due rampe carrabili e un bacino interno allagabile, capace di ospitare mezzi da sbarco.