Fincantieri: Debenedetti nominato nuovo Amministratore Delegato di Cetena

Fincantieri: annunciata la nomina di Massimo Debenedetti come nuovo AD di Cetena

Massimo Debenedetti è stato nominato dal Cda, il 18 gennaio 2024, come nuovo Amministratore Delegato di Cetena, società del Gruppo Fincantieri attiva in un’ampia gamma di servizi, attività a bordo e prodotti specifici nel settore marittimo, civile e militare. Nato a Genova il 28 ottobre 1967, Debenedetti ha lavorato nel Gruppo Fiat dal 1993 al 2012, con incarichi nella Ricerca, Innovazione e Sviluppo Prodotto. Nel giugno 2012 viene assunto dalla Fincantieri, dove ha ricoperto l’incarico di Vice PresidentRicerca & Innovazione della Divisione Navi Militari conresponsabilità sulla definizione della strategia di innovazione.

Prima di assumere l’incarico di Amministratore Delegato del Cetena, il centro ricerche del Gruppo Fincantieri, ne è stato presidente, ed è consigliere di amministrazione di numerose società. È stato professore a contratto di Gestione dell’Innovazione presso la Luiss Business School a Roma e di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso l’Università e il Politecnico di Torino e tiene regolarmente seminari sulla strategia e la gestione dell’innovazione.

Nel corso degli anni ha integrato la preparazione accademica frequentando un Master in Quality Management all’Università di Pisa e diversi corsi al Massachusetts Institute of Technology sulla gestione dell’innovazione e la strategia di prodotto. Accanto a Debenedetti rimarrà, in qualità di presidente, Pierroberto Folgiero, AD del Gruppo Fincantieri. Una decisione che sottolinea la rilevanza strategica di Cetena all'interno dell'ecosistema Fincantieri come centro di ricerca strategico per il Gruppo in campo marittimo.