Fintech revolution, eToro: annunciato il lancio del portafoglio "Fin-Tech"

eToro lancia Fin-Tech, un portafoglio di aziende leader nella fintech revolution

eToro, la piattaforma di trading e investimento, ha annunciato oggi il lancio di Fin-Tech, un portafoglio che offre agli investitori retail un'esposizione a lungo termine alle società che guidano la rivoluzione fintech. Destinata a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1,5 trilioni di dollari entro il 2030, l'industria fintech ha preso d'assalto il settore finanziario tradizionale. Si riferisce all'uso di tecnologie innovative per migliorare e automatizzare l'erogazione e l'utilizzo dei servizi finanziari, fornendo nuovi modi per svolgere attività come trasferimenti di denaro, depositi di assegni mobili, prestiti peer-to-peer, assicurazioni digitali, trading e investimenti. Risponde alle esigenze della popolazione unbanked o underbanked, spesso trascurata dalle banche tradizionali, fornendo loro l'accesso a prodotti e servizi precedentemente non disponibili.

"Probabilmente una delle tendenze più dirompenti del XXI secolo, il settore fintech rappresenta un'interessante opportunità di diversificazione per gli investitori, in quanto combina la forza del settore tecnologico in continua crescita con la stabilità delle istituzioni finanziarie più tradizionali", ha spiegato Dani Brinker, Head of Investment Portfolios di eToro. "Questo nuovo portafoglio offre agli utenti un mix accuratamente selezionato di società ad alta performance provenienti da una varietà di settori all'interno dell'ecosistema fintech, tra cui paytech, insurtech, digital banking e trading. In qualità di società fintech, siamo entusiasti di dare ai nostri utenti l'opportunità di investire in società che portano avanti la missione di aprire i mercati finanziari globali".

Il team di esperti in investimenti di eToro ha selezionato accuratamente 40 società che stanno guidando la rivoluzione fintech, prendendo in considerazione diversi fattori, tra cui la capitalizzazione di mercato, i parametri di liquidità e le valutazioni degli analisti. L'allocazione iniziale, ribilanciata su base annuale, comprende Block, Lemonade, Adyen e Xero, oltre a nuovi operatori come Stone, Nexi e SoFi (l'elenco completo qui). Fin-Tech è l’ultima aggiunta all'offerta esistente di eToro di portafogli finanziari tradizionali come InsuranceWorld, Private Equity, The Big Banks, Real Estate Trusts.