Fiscozen, nuovo round da 8 milioni: obiettivo semplificare il fisco italiano

Fiscozen, il round è stato guidato da Keen Venture Partners e sostenuto da United Ventures

Semplificare il mondo delle partite Iva e la burocrazia (spesso troppo macchinosa) del fisco italiano: Fiscozen, la scale-up nata a Milano alla fine del 2017, ha annunciato un nuovo round da 8 milioni di euro guidato da Keen Venture Partners, fondo internazionale di venture capital basato in Olanda. Il round vede inoltre la partecipazione di United Ventures, gestore italiano di venture capital specializzato nelle tecnologie digitali, che aveva guidato nel 2020 il primo round di Fiscozen.

“Il futuro dell’Italia è nelle mani di chi fa impresa, creando ricchezza e posti di lavoro. Con la nostra tecnologia rimuoveremo gli ostacoli burocratici per gli imprenditori e li aiuteremo ad avere successo nei propri progetti. Eliminando la burocrazia, renderemo l’Italia una nazione efficiente e competitiva, che valorizza il talento e l’iniziativa delle persone", hanno commentato Enrico Mattiazzi e Vito Lomele a margine dell'annuncio del nuovo round.

Fiscozen nasce, ormai quattro anni fa, con una missione precisa: semplificare le complessità fiscali per le oltre tre milioni di partite Iva presenti in Italia. Delle cinque milioni di attività economiche registrate in Italia, oltre tre milioni sono infatti attività individuali di liberi professionisti, artigiani e commercianti. Queste persone rappresentano il cuore dell'economia italiana, ma sono anche quelle che devono affrontare la burocrazia più complessa e intransigente per lavorare nel rispetto delle regole.