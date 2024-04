Fitocomplessi biotecnologici, Robertet e Aethera Biotech uniscono le forze

Robertet e Aethera Biotech, siglata nuova partnership nel settore dei fitocomplessi biotecnologici

Il Gruppo Robertet e Aethera Biotech uniscono le forze nel settore dei fitocomplessi biotecnologici. Una nuova alleanza tra due aziende che condividono valori e passione per la natura, volta a creare le giuste sinergie per diventare i nuovi artigiani del mondo vegetale di domani.

"Questa collaborazione con Aethera Biotech", sottolinea Olivier Maubert, Chief Innovation Officer del Gruppo Robertet e Direttore Health & Beauty, "testimonia la nostra strategia di innovazione attraverso il perseguimento di partnership mirate. Con Aethera, stiamo reinventando l’approvvigionamento tradizionale per soddisfare le crescenti esigenze di mercato per gli ingredienti attivi, riducendo al minimo il nostro impatto sull’ambiente. Una nuova visione che parte da due aziende visionarie e ci porta verso le nuove vette dell’Augmented Naturality".

Con un profondo rispetto per la natura, Robertet e Aethera Biotech mirano a ridefinire gli standard dell’industria per gli ingredienti attivi derivati dalle piante, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità. Per offrire soluzioni naturali, entrambe le aziende si avvalgono dei progressi nel campo della biotecnologia per produrre in modo sostenibile ingredienti a base vegetale.

"Siamo lieti di avviare questa collaborazione", continua Daniele Baghi CEO di Aethera Biotech, "che coinvolgerà diverse aree di azione unendo l’approccio scientifico di Aethera Biotech con il know-how del Gruppo Robertet. La nostra piattaforma CROP® sarà il motore per studiare e sviluppare prodotti innovativi. Siamo convinti che questa tecnologia abbia un enorme potenziale ancora da esplorare, con un duplice obiettivo: ottenere fitocomplessi vegetali standardizzati, di alta qualità ed efficaci, e contribuire al rispetto del nostro pianeta".