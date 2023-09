Flos, Barbara Corti nominata Chief Creative Officer del brand

Flos, annunciata la nomina di Barbara Corti come Chief Creative Officer del marchio

Flos è lieta di annunciare la nomina di Barbara Corti a Chief Creative Officer del marchio. Nella sua nuova funzione di CCO, definirà sia la strategia creativa per lo sviluppo delle linee di prodotto in ogni divisione, che le strategie di content creation attraverso tutti i canali online e offline del brand.

Corti, che dal 2017 ricopre il ruolo di Chief Marketing Officer di Flos a livello globale, oltre a far parte dal 2019 dello Steering Committee, il comitato formato dalla CEO, dai Design Curators e dalla CMO per la definizione delle strategie di brand e di prodotto, passerà al nuovo incarico già dal prossimo mese di ottobre. Il ruolo di CCO, che fino ad oggi non era mai esistito in Flos, è stato fortemente voluto dalla CEO Roberta Silva al fine di internalizzare una funzione così strategica e di valorizzare il talento di una figura manageriale che da sei anni ha ampiamente dimostrato un approccio creativo e culturale d’avanguardia, nel rispetto del DNA e dei valori del brand.

Laureata in architettura, Barbara Corti ha lavorato per più di dieci anni come direttore creativo in agenzie di comunicazione e per sette anni come Direttore Creativo in Condé Nast Italia, oltre ad aver maturato esperienza come consulente e mentor per diverse startup del mondo della moda. Ha inoltre svolto un ruolo attivo in progetti internazionali nel campo dei diritti umani, affrontando il tema dello Human Rights Design nei paesi in via di sviluppo.

In qualità di CCO, Barbara Corti guiderà il Creative & Design Team, che sarà composto da due importanti aree: Product Design e Content Design. La divisione di Product Design, in stretta collaborazione con i team di Ricerca e Sviluppo di tutte le Collezioni (Decorativo, Architetturale, Outdoor e Bespoke) garantirà la centralità della figura del designer, che avrà così a sua disposizione un vero e proprio playground di talenti e altissime competenze per realizzare progetti sempre più innovativi e d’avanguardia.