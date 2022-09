Fondazione Pirelli Educational, al via programma didattico 2022/23

Fondazione Pirelli, il nuovo programma educational unisce storia aziendale e innovazione

Lunedì 19 settembre 2022 alle 17.30 si terrà la presentazione online (rivolta ai docenti e a tutte le persone interessate) del nuovo programma educational 2022/2023, a cura della Fondazione Pirelli, che dal 2013 organizza laboratori sulla storia e la cultura d’impresa di Pirelli. In un viaggio lungo 150 anni, gli studenti potranno scoprire il “mondo oltre la gomma” tra creatività, ricerca, tecnologia, innovazione: dalla sperimentazione su materie prime sempre più innovative per realizzare i pneumatici, che solo in apparenza sono semplici oggetti “tondi e neri”, alle competizioni sportive su due e quattro ruote. E ancora, dalla lettura degli house organ aziendali all’analisi delle opere realizzate dai maestri della comunicazione visiva, fino ad arrivare al viaggio e ai temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

Dopo il successo dell’anno scorso, che ha visto il coinvolgimento online di oltre 3.500 studenti provenienti da tutta Italia, quest’anno i percorsi didattici gratuiti, rivolti ai giovani delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, saranno realizzati attraverso webinar, laboratori, virtual tour, visite guidate della Fondazione Pirelli e altro ancora. Un programma che consentirà inoltre ai ragazzi di esplorare la loro passione per la lettura oppure scoprire, attraverso un viaggio virtuale della città di Milano, il forte legame che Pirelli ha da sempre con il capoluogo lombardo.