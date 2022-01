FS Italiane: Corsini nuovo responsabile advertising e brand reputation

Riccardo Corsini è il nuovo responsabile advertising e brand reputation del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Riccardo Corsini è il nuovo responsabile advertising e brand reputation del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il manager approda nella squadra di Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo FS da luglio 2021.

Corsini proviene da Cassa Depositi e Prestiti dove da maggio 2020 ha ricoperto la carica di Communications Director in Cdp Venture Capital SGR SpA.

In precedenza, ha lavorato per 3 anni in Burson-Masteller e per quasi 10 anni in Wpp, dove è arrivato a ricoprire la carica di VP-Head of External Relations per l’Italia.

Riccardo Corsini è laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato.