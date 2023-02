FTnet, è online la startup dedicata al settore farmaceutico

Nasce FTnet, la startup innovativa che rivoluziona il sistema di relazioni tra Industria farmaceutica e Retailer

FTnet, la start-up italiana che punta a innovare il sistema relazionale nel settore farmaceutico attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, è ufficialmente online. L’obiettivo è rendere più dinamica la relazione commerciale tra Industria Farmaceutica e Retailer in uno scenario con complessità e competitività crescenti. Lo strumento è Fdirect, una piattaforma multi-sided che digitalizza il rapporto commerciale tra i players in modo diretto, semplice e smart. La start-up nasce dalla lunga esperienza professionale e imprenditoriale nel settore farmaceutico dei co-founder, Marco Di Tonto e Stefano Beltrame, ed ha già registrato un primo record: nella fase early-stage, in un solo round, è riuscita ad attrarre un capitale di rischio di circa 3 milioni di euro nel segmento Friends&Family.

I capitali sono stati investiti nello sviluppo e implementazione della piattaforma e in tecnologie di Data Integration & Business Intelligence. La mission aziendale è quella di creare un luogo di incontro digitale che possa favorire lo scambio di informazioni e prodotti tra industria e retailer, consolidare i loro rapporti commerciali e di comunicazione, rendere più semplice il loro rapporto per una maggior efficacia e efficienza degli scambi commerciali e d’informazione. La digital-innovation diventa strumento e opportunità per instaurare relazioni trasparenti e di reciproco vantaggio rendendo più attuale un sistema poco dinamico e molto oneroso in un mercato che in Italia vale 25,7 miliardi di euro (IQVIA, gennaio 2023).

Marco Di Tonto, co-founder di FTnet, sottolinea come l’innovazione digitale della relazione diretta tra industria e farmacia possa generare valore incrementale nel tempo, liberando risorse da impiegare nelle sfide strutturali che il settore farmaceutico italiano sta già affrontando. Lo smart trading genera così uno scambio di valore consapevole e trasparente. La start-up nasce dopo oltre due anni di analisi e ascolto diretto delle esigenze specifiche dei player del settore e si pone come soggetto terzo, esente da ogni conflitto di interesse, garantendo massimi standard di riservatezza grazie a precise tecnologie di Cyber Security.