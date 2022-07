Galileo Green Energy diventa Galileo: ecco perché

Galileo Green Energy diventa Galilelo: i motivi

Un nuovo brand, un nuovo sito web. Galileo Green Energy è stata costituita nel 2020 come piattaforma paneuropea per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Da allora, è cresciuta rapidamente in sette mercati chiave europei, con una pipeline di oltre 4GW di progetti di energia rinnovabile in fase di sviluppo e più di 50 dipendenti. D'ora in poi, Galileo Green Energy è, semplicemente, Galileo. Perché?

Alla luce della rapida crescita dell'azienda in un mercato che richiede fornitura di energia affidabile a prezzi prevedibili e accessibili, il management team di Galileo ha ritenuto che fosse giunto il momento di intraprendere una revisione strategica del brand. Obiettivo: valutare sia come la società venisse percepita all'esterno, sia se si stesse distinguendo appieno in un mercato competitivo e dinamico. Contestualmente il management team ha voluto assicurarsi che i valori fondamentali e i fattori di differenziazione della società fossero chiari; e che il suo desiderio di essere un partner di fiducia, un datore di lavoro che offre grandi opportunità di crescita e uno sviluppatore e operatore capace e responsabile di impianti di energia rinnovabile fosse chiaramente visibile. Il management team ha deciso, quindi, di concentrare brand e logo sul nome abbreviato Galileo.

"Due anni fa, quando ho fondato Galileo Green Energy, il brand e il logo sono stati creati quasi di corsa. Ora, dopo due anni di crescita in tutti i mercati e le tecnologie, compresi solar rooftop I&C e eolico offshore, abbiamo un team di oltre 50 dipendenti e stiamo lavorando con 14 partner di sviluppo in sette mercati europei, sviluppando congiuntamente più di 4GW di nuovi progetti di energia rinnovabile. Ritengo che Galileo abbia già lasciato un’impronta forte e marcata nel mercato europeo; e siamo tutti entusiasti di procedere sotto questa nuova bandiera mentre ci dirigiamo verso il nostro obiettivo di 20 GW" dice Ingmar Wilhelm, CEO.