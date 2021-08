Gallerie d’Italia, ingresso gratuito a Ferragosto nei musei di Intesa Sanpaolo

A Ferragosto ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Vicenza e Napoli

Le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Vicenza e Napoli, resteranno eccezionalmente aperte domenica 15 agosto con ingresso gratuito, proponendo a quanti sceglieranno di stare in città un Ferragosto all’insegna dell’arte. A Milano il museo sarà aperto dalle 9:30 alle 19:30 con la mostra Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia, uno sguardo inedito sulla pittura italiana attraverso un percorso ideato da Luca Massimo Barbero. Ad oltre un quarantennio da quei polimorfi e vitali anni Ottanta, la mostra propone una prima indagine sui protagonisti di quel decennio, che hanno provocatoriamente inteso la pittura come capacità felice e rapace di dipingere il mondo con una vitalità nuova e che, da subito, ebbero una visibilità internazionale e una fama tracimante.

Saranno aperte al pubblico anche le collezioni permanenti ‘Da Canova a Boccioni’ e ‘Cantiere del 900’. ‘Da Canova a Boccioni’ propone un percorso che, partendo dal Neoclassicismo, documentato dai bassorilievi canoviani, giunge alle soglie del Novecento con le tele prefuturiste di Boccioni, passando attraverso un secolo di pittura italiana. La selezione di opere del ‘Cantiere del ’900’, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo, si sofferma su una scelta di capolavori degli anni Cinquanta-Ottanta, con lavori di Fontana, Burri, Vedova, Afro, Dorazio, Schifano, Manzoni. Sempre alle Gallerie d’Italia di Milano, il giorno di Ferragosto alle ore 10:30 è prevista una visita guidata alle collezioni del XIX e XX secolo.

A Napoli, le Gallerie d’Italia saranno aperte a Ferragosto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con la mostra Los Angeles (State of Mind), nuovo capitolo della rassegna curata da Luca Beatrice e dedicata alle grandi città internazionali che, sul finire del ‘900, hanno cambiato la storia dell’arte. Una visita a Palazzo Zevallos Stigliano è anche l’occasione per ammirare il capolavoro assoluto delle collezioni Intesa Sanpaolo, il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, e magnifici esempi dell’arte napoletana dal XVII agli esordi del XX secolo fra cui l’importante nucleo di opere di Vincenzo Gemito, ‘scugnizzo scultore’ che svela nella sala a lui dedicata il famoso ritratto della Zingara insieme a sculture famose come il Fiociniere.

A Vicenza, le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari saranno aperte dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A disposizione del pubblico Vedere l’Invisibile, una selezione di settanta icone russe dalla collezione Intesa Sanpaolo esposte in un rinnovato allestimento permanente che porta il visitatore a immergersi nella spiritualità russo-ortodossa attraverso una suggestione di immagini, suoni e profumi. Una sala è dedicata a un interessante dialogo, fino al 3 luglio 2022, con le opere dell’artista contemporaneo Valery Koshlyakov. I visitatori potranno inoltre ammirare una selezione di ceramiche attiche e magnogreche e la collezione del Settecento Veneto, un autentico viaggio nella Venezia del ’700 con dipinti di Guardi, Longhi, Carlevarijs. Non finisce di meravigliare inoltre il gruppo scultoreo settecentesco La caduta degli angeli ribelli, stupefacente piramide di sessanta figure scolpite in un unico pezzo di marmo di Carrara, realizzata nella metà del Settecento da Agostino Fasolato. Sempre al museo di Vicenza il 15 agosto alle ore 11.00 è prevista l’attività (gratuita) per famiglie ‘Fiabe in Corte: nel regno dei draghi’, un racconto animato ispirato ai mitici protagonisti delle decorazioni del palazzo barocco.