Generali e UNDP, al via collaborazione per supportare le PMI in Malesia

Generali e UNDP, lanciato l’Insurance Innovation Challenge Fund a supporto delle PMI in Malesia

Generali e UNDP hanno riunito i rappresentanti della Commissione Europea (Direzione Generale per i Partenariati Internazionali) dell'Ambasciata della Malesia in Italia e del Comitato Operativo per la Presidenza Italiana del G7, per definire soluzioni che aumentino la resilienza delle piccole e medie imprese (PMI) rispetto ai cambiamenti climatici. Durante l’evento, è stato lanciato l’“Insurance Innovation Challenge Fund", che faciliterà e incentiverà lo sviluppo e il lancio di prodotti e servizi assicurativi innovativi in Malesia attraverso un processo di selezione locale; il vincitore avrà poi a disposizione oltre 100.000 dollari americani per il primo anno per sostenere lo sviluppo di soluzioni assicurative, oltre a supporto finanziario e tecnico.

L’incontro si è svolto nell’ambito della partnership tra Generali e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP – United Nations Development Programme) per ridurre il divario di protezione delle comunità che in tutto il mondo vivono in contesti di vulnerabilità, attraverso l'accesso a soluzioni assicurative e di finanziamento del rischio. L’obiettivo è aumentare la visibilità su questi temi e stabilire come il settore assicurativo possa promuovere la sicurezza delle PMI nei Paesi in via di sviluppo.

Generali e UNDP stanno sviluppando delle linee guida per la prevenzione delle perdite dedicate alle PMI che operano in contesti di vulnerabilità, sfruttando le potenzialità dei dati, la conoscenza e la comprensione dei rischi. In aggiunta all’“Insurance Innovation Challenge Fund”, verrà lanciata anche un'edizione asiatica di “SME EnterPRIZE”, progetto di punta di Generali, già implementato con successo in Europa negli ultimi due anni.