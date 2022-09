Generali si conferma partner del Mese dell’Educazione Finanziaria

Generali, confermata partecipazione al Mese dell’Educazione Finanziaria per il terzo anno consecutivo

Il 2022 ha visto emergere uno scenario globale di forte incertezza, legata allo scoppio del conflitto in Ucraina, all’affermarsi dell’inflazione a livelli record ed alla crisi energetica che sta mettendo alla prova in particolare l’economia europea. A tale contesto si sono poi sommate le politiche delle banche centrali, determinate a contrastare l’inflazione con molteplici rialzi dei tassi. La reazione sui mercati non si è fatta attendere e gli investitori hanno dovuto gestire forti correzioni, con la volatilità su livelli decisamente superiori alla media storica degli ultimi anni.

In un contesto come l’attuale, emerge ancora di più la necessità di rafforzare le iniziative volte a consolidare l’educazione finanziaria, supportando scelte di investimento consapevoli e razionali nella gestione finanziaria, previdenziale e assicurativa. Per il terzo anno consecutivo, Generali conferma la sua partecipazione al Mese dell’Educazione Finanziaria promuovendo una serie di otto incontri sulle tematiche di maggiore interesse per giovani studenti, famiglie, risparmiatori ed organizzazioni.

I professionisti di Generali, Alleanza Assicurazioni, Generali Investments e The Human Safety Net approfondiranno diversi temi finanziari ed assicurativi, trend del contesto economico-sociale odierno che saranno sempre più protagonisti e spunti per supportare i partecipanti nel compiere scelte consapevoli circa il proprio percorso di risparmio e previdenza.

Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia ha dichiarato: “Nel panorama post pandemico, oltre sei risparmiatori su dieci ritengono che la capacità di investimento debba essere resa accessibile a tutti. Questa rinnovata sensibilità deve essere incoraggiata e sostenuta. Come Alleanza da anni siamo impegnati a dare il nostro positivo contributo per accrescere l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, collaborando con Istituzioni Pubbliche e Private. Come indicato dall’Agenda ONU 2030, diffondere cultura finanziaria significa promuovere equità sociale. Il nostro 'Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa' è, per questo, centrato su iniziative volte alla valorizzazione della cultura finanziaria, in particolare verso alcuni segmenti della popolazione: i giovani, le donne, i nuovi italiani. Anche questo ottobre, per il terzo anno consecutivo, confermiamo la nostra partecipazione al Mese dell’Educazione Finanziaria attraverso un ciclo di eventi rivolti a studenti, famiglie e risparmiatori. Per Alleanza fare bene impresa significa dare un contributo alla sostenibilità del Paese, attraverso azioni concrete a favore della collettività”.

Carlo Trabattoni, CEO di Generali Asset & Wealth Management ha aggiunto: “Crediamo fortemente nel ruolo dell’educazione finanziaria, leva strategica per promuovere una crescita economica davvero sostenibile e a prova di futuro. Come società di gestione possiamo avere un ruolo propulsore per aiutare risparmiatori e le famiglie a comprendere l’importanza di compiere tempestive e consapevoli scelte finanziarie e previdenziali, affiancandoli nel comprendere quali misure e prodotti siano la migliore risposta alle loro necessità. Aderiamo quindi con entusiasmo per il terzo anno al Mese dell’Educazione Finanziaria, mettendo a disposizione la visione e le analisi dei nostri professionisti, in occasioni di incontro e confronto con studenti, famiglie e risparmiatori”.

Il calendario degli appuntamenti prevede ben 8 iniziative. Il 5 ottobre alle ore 18.30 si terrà “Investment Day - Speciale comunità filippina”, un evento nazionale online (in lingua filippina) promosso da Alleanza Assicurazioni e dedicato alla comunità filippina basata nel nostro paese, con l’obiettivo di accrescere le competenze dei partecipanti sui temi finanziari ed assicurativi.

Il 13 ottobre alle ore 18.30 ci sarà “Investment Day - Speciale comunità sudamericana”, un secondo appuntamento nazionale online di Alleanza Assicurazioni (in lingua spagnola) per coinvolgere la comunità spagnola presente in Italia sulle principali tematiche finanziarie, assicurative e previdenziali.

Il 19 ottobre alle ore 17.00 è previsto un webinar promosso da Generali Investments “Le sfide dell’invecchiamento demografico: Pensione complementare e Long Term care per una vecchiaia serena. Chi ben comincia, è a metà dell’opera”, per approfondire la necessità di un’adeguata pianificazione finanziaria e previdenziale in risposta al trend dell’invecchiamento della popolazione.

Il 20 ottobre alle ore 17.00 si terrà “Migliorare gli ESG score dal basso genera valore”, un webinar in cui Generali Investments approfondirà la crescente attenzione da parte delle aziende alle tematiche ESG, e le opportunità di investimento ad essa collegate.

Il 24 ottobre alle ore 17.00 è previsto l'approfondimento “L’inverdimento/Il greening dell’economia europea: quali politiche fiscali e monetarie aspettarci dai governi e dalle banche centrali e quali gli impatti sui mercati?”, per affrontare con gli esperti di Generali Investments come gli investimenti sostenibili siano sempre più al centro dell’agenda politica ed economica.

Il 25 ottobre alle ore 18.30 ci sarà “Investment Day - Speciale comunità rumena”, un terzo modulo promosso da Alleanza Assicurazioni rivolto alla comunità rumena in Italia (in lingua rumena) affrontando le sfide per famiglie e risparmiatori sotto il profilo finanziario, assicurativo e previdenziale.

Il 27 ottobre alle ore 11.30 è previsto l'evento “EDUFIN INDEX, la prima edizione dell’Osservatorio sulla consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani”, promosso da Alleanza Assicurazioni in collaborazione con SDA Bocconi e Fondazione Mario Gasbarri. Si tratta di un rapporto sulla situazione economica e finanziaria e le conoscenze finanziarie delle famiglie italiane.

Il 28 ottobre alle ore 16.00 si potrà assistere al webinar sul tema “Genitorialità ed educazione finanziaria: l’esperienza in Italia” promosso da The Human Safety Net, fondazione globale avviata da Generali, che in partnership con l’UNICEF approfondirà l’importanza di includere l’educazione finanziaria nei progetti a supporto della genitorialità.