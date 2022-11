Genertel supporta la realizzazione del bosco urbano di Udine

Genertel e l'impegno per ambiente e comunità: grazie a Beegood i clienti sostengono il progetto di Arbolia a Udine

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del bosco urbano di Udine, l'innovativo progetto realizzato dalla società benefit Arbolia e reso possibile grazie anche al contributo di Genertel, la Compagnia assicurativa diretta di Generali. Il bosco, situato nella periferia est del Comune friulano, conta ad oggi ben 3.271 piante di differenti specie, tra cui olmi campestri, frassini, noccioli e aceri campestri, tutte varietà arboree e arbustive autoctone e quindi in sintonia con l'ambiente circostante. A presenziare all'incontro di presentazione odierno, il Sindaco del Comune di Udine Pietro Fontanini, l’Amministratore Delegato e General Manager di Genertel e Genertel Life Maurizio Pescarini e il Rappresentante di Arbolia Alessandro Vezzil.

I cambiamenti climatici si ripercuotono ormai da tempo nelle città e secondo l'Agenda 2030 per mitigarli è necessario rendere le aree urbane "inclusive, sicure, resilienti e sostenibili". Per la città di Udine quello presentato oggi è il secondo bosco urbano, un polmone verde realizzato in un contesto prettamente agricolo che consente di salvaguardare e incrementare la biodiversità della zona, regolare l'umidità ma anche e soprattutto di migliorare la qualità dell'aria, grazie alla cattura di anidride carbonica e polveri sottili dannose da parte degli arbusti, che restituiscono ossigeno. Si stima che, nell'arco di 20 anni, questi alberi riusciranno ad assorbire ben 622 tonnellate di CO2 e fino a 762 Kg di PM10 all’anno, restituendo all’ambiente fino a 456 tonnellate di ossigeno in 20 anni. Un terzo bosco urbano verrà inoltre piantumato e inaugurato nel 2023, nei pressi dell'ex Caserma Piave, a sud della città.

Pietro Fontanini, sindaco del comune di Udine, ha dichiarato: “Con questo secondo lotto di oltre tremila alberi e arbusti del bosco urbano che verrà realizzato nella nostra città e che comprende complessivamente quattro lotti, il Comune di Udine compie un nuovo importante passo nella direzione di una sempre maggiore attenzione all’ambiente e della ridefinizione della vocazione di importanti aree verdi della nostra città. Desidero ringraziare Arbolia e gli sponsor per avere creduto in questo progetto e investito nella nostra città”.

Genertel, grazie alla sua community di clienti, contribuisce all'iniziativa in qualità di partner. Questo perché nella vision della Compagnia il rapporto tra assicurazione e ambiente va oltre la transazione di acquisto di un prodotto e crea una continuità nel tempo: un vero e proprio modello innovativo di fare assicurazione e di creare una relazione virtuosa con i clienti.

Ne ha parlato questa mattina Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato e General Manager di Genertel e Genertel Life: “Quando abbiamo ridisegnato la Nuova Genertel, lanciata poco meno di un anno fa, ci siamo posti l’obiettivo di dare alle persone 'tutto il buono dell’assicurazione' attraverso una relazione diretta con i clienti che permettesse di definire con loro un percorso continuativo, profondo e basato su valori di responsabilità e sostenibilità. Con Beegood, il nostro programma a supporto della comunità, interpretiamo in modo originale il meccanismo della mutua solidarietà, tipico dell’assicurazione, per dare un contributo concreto alle cause in ambito ambientale, sociale e sanitario, che stanno più a cuore a noi e, soprattutto, ai nostri clienti. Oggi siamo qui per dare concretezza a un progetto ambientale a cui teniamo molto, e che continueremo a sostenere”.

“Con questo intervento Arbolia realizza il suo secondo bosco urbano in Friuli Venezia Giulia, grazie alla collaborazione con il Comune di Udine e al sostegno di due grandi aziende sensibili ai temi della sostenibilità ambientale, restituendo alla comunità un’area cittadina riqualificata”, ha commentato Alessandro Vezzil, Rappresentante di Arbolia.

L'intervista di affaritaliani.it a Maurizio Pescarini, AD Genertel e Genertel Life

Ai microfoni di affaritaliani.it, Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato di Genertel e di Genertel Life ha sottolineato l'importanza di Beegood, il programma di Genertel votato alla sostenibilità che consente ai clienti della Compagnia di fare la propria parte per il pianeta, consentendo loro di scegliere i progetti da sostenere.

"La collaborazione con Arbolia si inserisce all'interno del nostro programma Beegood, il nostro programma di Social Responsibility realizzato per sostenere tre tipi di cause: sociali, ambientali e sanitarie. Arbolia, che abbiamo scelto in qualità di partner in ambito ambientale, ha ricevuto circa un terzo delle preferenze dei nostri clienti e grazie a essa abbiamo piantumato specie autoctone in varie zone italiane" ha chiosato Maurizio Pescarini.

Con il modello Beegood, i clienti accumulano punti sotto forma di cuoricini grazie ai propri comportamenti virtuosi, sottolinea Pescarini, come per esempio l'utilizzo della documentazione in digitale piuttosto che in cartaceo, o l’adozione di uno stile di guida responsabile. A fine anno, tali punti accumulati vengono convertiti in donazioni monetarie a favore dei progetti selezionati.

"Per il futuro le linee guida di estensione del programma Beegood saranno sicuramente quelle di coinvolgere sempre di più la nostra comunità di clienti e quindi la loro partecipazione, ma anche estendere il numero di cause e di associazioni nonprofit che, come destinatari, faranno parte delle nostre donazioni" ha concluso l'Amministratore Delegato.