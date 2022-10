Georgina Rodriguez volto di Impress: on air il nuovo spot

Impress sceglie Georgina Rodríguez come nuova testimonial: GUARDA IL VIDEO DELLA CAMPAGNA

Modella, imprenditrice, ballerina, influencer, con oltre 40 milioni di followers su Instagram, famosa anche per essere la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez è il nuovo volto della campagna pubblicitaria di Impress, azienda leader in Europa in ortodonzia invisibile.

“Il fattore decisivo che mi ha portato a rappresentare l’immagine di Impress è stato il suo concetto disruptive, l’essere un passo avanti ai trattamenti ortodontici. E’ un’azienda che già dimostrato intuizione, un gran potenziale, e capacità innovativa e nonostante ciò ha ancora davanti molti successi”, racconta Georgina Rodríguez. Per la modella “Impress è attenta al fatto i propri pazienti possano effettuare il trattaemento senza interferire con il proprio stile di vita o i momenti sociali. Inoltre, le sue cliniche si allontanano dal concetto tradizionale di clinica odontoiatrica a cui siamo abituati, con un design pensato per creare un ambiente confortevole e rilassante, in cui i pazienti possano sentirsi a proprio agio in ogni momento”.

“Siamo molto felici e orgogliosi di contare con una figura come quella di Georgina per la nostra nuova campagna. Cercavamo un ambassador che condividesse la nostra visione e filosofia e, soprattutto, esaltasse gli aspetti quali il comfort e la personalizzazione dei nostri trattamenti, supervisionati in ogni momento da un team medico di grande esperienza", ha dichiarato Natalia Vyelichkina, Board Marketing Director di Impress. Lo spot è firmato da McCann Barcelona.