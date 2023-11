Gi Group Holding acquisisce le attività europee staffing di Kelly

Gi Group Holding: siglato accordo per l'acquisizione delle attività europee di staffing di Kelly

Gi Group Holding annuncia oggi di aver siglato un accordo definitivo per l'acquisizione delle attività europee di staffing di Kelly (Nasdaq: KELYA, KELYB), leader a livello mondiale in soluzioni specializzate per i talenti, per un valore fino a 130 milioni di euro. La transazione, un corrispettivo di 100 milioni di euro e un potenziale earnout aggiuntivo fino a 30 milioni, si prevede che giungerà a conclusione nel primo trimestre del 2024, subordinatamente al ricevimento delle necessarie autorizzazioni normative e di altre consuete condizioni di chiusura.

Secondo i termini dell'accordo, Kelly trasferirà le attività europee di staffing del proprio segmento operativo internazionale a Gi Group Holding, che arriverà così a fornire i servizi in 14 Paesi L’accordo sottolinea la solida traiettoria di crescita di Gi Group Holding come leader nel settore Staffing e Recruiting globale attraverso un ecosistema HR che offre una gamma completa di soluzioni su misura attraverso sette brand complementari presenti in oltre 30 paesi in tutto il mondo. La transazione evidenzia inoltre un percorso continuo di crescita, che vede in questa acquisizione la 51esima della storia della società dal 1998.

"Quello di oggi è un passo davvero molto importante per Gi Group Holding, perché ci permette di portare avanti la nostra ambizione di crescere sia a livello organico sia attraverso acquisizioni strategiche", ha commentato Stefano Colli-Lanzi, Fondatore e CEO di Gi Group Holding. "L'attività europea di staffing di Kelly rafforzerà la nostra presenza e le nostre capabilities in Europa, permettendoci di espanderci ulteriormente e di valorizzare al meglio la sua esperienza nella regione, sempre rimanendo fedeli al nostro impegno di contribuire all'evoluzione positiva del mercato del lavoro".