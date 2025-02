Giubileo 2025, Visa Official Payment Partner per garantire esperienze di pagamento facili e sicure

Visa è Official Payment Partner del Giubileo 2025

Visa, tra i leader mondiali nei pagamenti digitali, è Official Payments Partner del Giubileo 2025. Ad annunciarlo, il Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo, rappresentato dal Pro Prefetto S.E. Mons. Rino Fisichella, e da Visa, rappresentata dal Country Manager per l'Italia, Stefano M. Stoppani. Il Giubileo 2025 accoglierà circa 32 milioni di pellegrini e turisti nel corso dell'anno e si prevede che darà impulso all'economia locale con un aumento stimato di oltre l'80% della spesa turistica. Visa abiliterà esperienze di pagamento facili e sicure in negozio e online attraverso soluzioni e servizi per istituzioni finanziarie, commercianti e consumatori.

Visa inoltre supporterà le esperienze di acquisto dei viaggiatori che effettuano transazioni transfrontaliere. Fra i servizi Visa inclusi nell'app ufficiale dell'evento vi è ad esempio la visualizzazione dei tassi di cambio. La tecnologia contactless di Visa semplificherà anche le transazioni in negozio e l'accesso al pagamento sui mezzi pubblici. Inoltre, promozioni dedicate, tra cui sconti e un servizio di notifica sull'app ufficiale con suggerimenti per promuovere comportamenti più attenti all’ambiente, contribuiranno a promuovere un Giubileo più coinvolgente e sostenibile.

"Siamo lieti di accogliere Visa come Official Payment Partner del Giubileo 2025", ha detto S.E. Mons. Rino Fisichella, Prof-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. "Il suo impegno a fornire soluzioni di pagamenti facili e sicure migliorerà l’esperienza di pellegrini e turisti durante questo grande evento globale".

"I pagamenti digitali possono concretamente arricchire l'esperienza dei viaggiatori. Allo stesso tempo, aprono significative opportunità di business per i commercianti, in particolare per le piccole imprese che saranno in grado di raggiungere un più ampio pubblico attraverso la rete Visa. Siamo lieti di supportare pellegrini, turisti e attività commerciali locali con esperienze di shopping facili, veloci e sicure", ha sottolineato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia.