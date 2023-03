GoBeyond, l’evoluzione digitale incontra il business

L'evoluzione digitale incontra il management

Si chiude a Milano GoBeyond ’23, l’appuntamento di IKN Italy che fa incontrare le IT con i manager per ragionare e sviluppare esempi concreti sugli effetti delle nuove tecnologie digitali nelle aziende e sul loro modo di fare business, così come di organizzare le proprie HR.

Una due giorni che vede a confronto l’impulso della trasformazione digitale, fornendo soluzioni concrete per monetizzare gli investimenti, scegliere tecnologie, ottimizzare costi e tempi e definire nuove competenze.

Oltre 50 i casi applicativi presentati, articolati in 8 focus tematici : IT Leadership, Future of Work, Cloud & Governance, IT & Business Strategy, Metaverso & Connettività, IT Monetization, IT Motivation, Digital Health & PA.

Il tema principale è stato “IT Leadership in the new enterprise”: la trasformazione IT riunisce le persone, i processi e la tecnologia e sta incoraggiando le parti interessate di tutta l’azienda a riflettere sul ruolo ricoperto dall’Information Technology nel promuovere l'efficienza e la gestione dei costi.

Il 62% dei dipartimenti IT sta considerando l’idea di ridimensionare l’infrastruttura IT fisica a favore di un modello cloud; il 44% sta pensando a una transizione al cloud per facilitare il lavoro da remoto a lungo termine; il 42% ha deciso di anticipare l’introduzione di piattaforme per workspace digitali.

Ci si domanda, di conseguenza, se il CIO sarà l'elemento abilitante di un lavoro agile e in che modo la leadership IT sarà in grado di mantenere alta la produttività e ottenere un incremento dei risultati.

Ancora, da sottolineare l’incontro su Sustainable Technology, con strategie multi-cloud per mitigare i rischi della migrazione, migliorare la gestione del budget e ridurre l’impatto ambientale.

Si è parlato anche di Metaverso, Connettività & IT per capire dove ci sta portando la connettività, soprattutto in chiave di consumer experience, la vera chiave dell’immediato futuro .

Infine una sessione dedicata interamente ai settori Health e PA: il 27% delle risorse del PNRR sono dedicate alla transizione digitale, con due assi portanti, le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga, volti a trasformare la Pubblica Amministrazione in chiave digitale.

Inoltre, tra i molteplici interventi attesi dal PNRR vi è lo stanziamento di 15,63 miliardi di euro per la Digital Health, articolato in due macro-componenti: da un lato reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e dall’altro innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Si parlerà quindi di come modernizzare le architetture dei sistemi IT con l’integrazione delle nuove tecnologie Connected, come terapie digitali, Telemedicina, Servizi Digitali al Cittadino.