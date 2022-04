Gocciole punta su Lillo e Francini: in arrivo lo spot "La vita è una giungla"

Gocciole Pavesi, Lillo e Chiara Francini sono i testimonial nel nuovo spot ambientato nella giungla

“La vita è una giungla”. Questo il nome della nuova campagna di comunicazione di Gocciole Pavesi firmata da Nadler Larimer & Martinelli. Lo spot andrà “on air” a partire da domenica 24 aprile sulle principali emittenti TV e digital platform. Dopo oltre 20 anni dal primo storico spot, Gocciole Pavesi riporta l’ironia al centro della creatività e, per la prima volta, sceglie due grandi comici per reinterpretare la Regina e il Re della Giungla: Chiara Francini e Lillo Petrolo.

“È stato straordinario partecipare a questa campagna perché racchiude i tre grandi amori della mia vita: i biscotti, la famiglia e l’ironia”, ha dichiarato Chiara Francini. “Mi sono divertito molto a girare questo spot, mi è sembrato di ripercorrere la gloriosa era di Carosello in cui le réclame venivano presentate da scenette, spesso comiche. Il messaggio pubblicitario è cambiato da allora e la durata di uno spot è minima rispetto alle scenette di quel periodo, ma in questo caso mi è sembrato di rivivere, con un linguaggio ed una tecnologia moderni, la bellezza di quel mood, in cui l’intrattenimento si fonde con il prodotto, in modo godibile”, ha aggiunto Lillo.