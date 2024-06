Grace Consulting: nuovo sito e veste professionale per Greta Lomaestro

Grace Consulting: Greta Lomaestro presenta la sua nuova veste professionale e il nuovo sito

Greta Lomaestro, figura di spicco nel settore del digital marketing e della comunicazione online, ha lanciato questa settimana il suo nuovo progetto: Grace Consulting. Con oltre un decennio di esperienza alle spalle e autrice del manuale “Strategia digitale per le PMI”, Greta si presenta ora al pubblico con un sito snello e un’offerta di servizi ben focalizzata.

Il sito riflette i valori cardine di Greta: immediatezza, concretezza e una sintesi efficace tra strategia e operatività. Questi elementi sono stati fondamentali nel corso della sua carriera, durante la quale ha collaborato con alcune delle principali agenzie di digital marketing italiane e con aziende di diversi settori, dal food al design, dal tech al finance.

“Sono entusiasta di questo ‘nuovo corso’ della mia vita professionale. Dopo diversi anni passati a lavorare in alcune delle principali agenzie di digital marketing italiane e con aziende diverse per settore e dimensione, dal food al design, dal tech al finance, oggi ho trovato la mia strada nella libera professione amo l’eterogeneità e il carattere multiforme di questo lavoro, ecco perché sono sicura che avere la possibilità di occuparmi di più progetti sarà per me un grande stimolo di crescita e di continuo aggiornamento”, ha commenta Greta Lomaestro.

L'obiettivo principale di Grace Consulting è supportare le PMI nella loro crescita attraverso una strategia digitale strutturata. Greta offre servizi che spaziano dalla creazione di contenuti ottimizzati per siti web e blog aziendali, alla gestione di pagine social con piani editoriali strutturati e contenuti coinvolgenti, con un particolare focus sul B2B e su piattaforme come LinkedIn. Inoltre, Grace Consulting fornisce supporto nelle attività di relazioni pubbliche digitali e nella redazione di comunicati stampa, insieme a corsi di formazione personalizzati per aziende e professionisti sui temi del digital marketing.