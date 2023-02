Grande successo per l'Investor Pitch di PopulaRise

PopulaRise cresce e si rafforza: focus su crescita della community, consolidamento del team e potenziamento della tecnologia

Il 2 Febbraio 2022, PopulaRise ha organizzato un momento di incontro online esclusivo per presentare le opportunità di investimento nella società a oltre 70 tra i più importanti Venture Capital e Business Angel d’Italia, raccogliendo da subito grande interesse. Durante l’evento è stato presentato il progetto della startup varesina che opera nel settore dell’Influencer Marketing e che ha dato vita alla prima piattaforma di Popular People Marketing.

Il CEO Andrea Croce e il CTO Lorenzo Affetti, hanno riportato i risultati del primo anno di attività e gli obiettivi che intendono raggiungere nel 2023 per portare PopulaRise ad essere la piattaforma di riferimento per l’Influencer Marketing in Italia.

A testimonianza dei grandi risultati ottenibili tramite la piattaforma, sono intervenute per raccontare la loro esperienza come clienti Chiara Dussini, Marketing Manager di ITS Cosmo e Federica Testa, Product Manager di Alfasigma, che con le loro aziende hanno dato fiducia sin da subito all’ambizioso progetto di PopulaRise, riportando ottimi risultati nelle loro campagne social.

“Ho conosciuto PopulaRise quando non era altro che un’idea e mi sono piaciute da subito la chiarezza e l’efficacia, la capacità esecutiva e l’approccio pragmatico, oltre che la determinazione e la resilienza di Andrea e del suo team” è quello che ha affermato Roberto Leonardi di Geminea, uno dei primissimi investitori che ha contribuito a trasformare PopulaRise in una realtà concreta.

Questo momento di incontro è stato fondamentale per la startup e PopulaRise ora va verso la chiusura del round da 600k euro prevista per giugno, con sconti per chi volesse investire nella società entro il 15 febbraio. Il CEO si dichiara fiducioso e determinato a raggiungere i traguardi prefissati tra cui: la crescita della community, il consolidamento del team e il potenziamento della tecnologia tramite cui opera.