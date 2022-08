Grey Goose torna in comunicazione con una nuova campagna

Grey Goose, il brand di vodka torna in comunicazione con una nuova campagna con la Costa Smeralda come protagonista

Grey Goose, leader nella categoria vodka super premium, torna in comunicazione con una campagna integrata per raccontare il DNA del brand. Con un claim incisivo ed essenziale – Vive! – Grey Goose ci invita a deliziarci con il suo gusto inconfondibile, attimi di piacere che stimolano i nostri sensi per entrare in contatto con il meglio del mondo umano e naturale. Un appello a vivere e condividere con gli amici le esperienze più belle che toccano i nostri cuori e le nostre anime e ispirare la community a concedersi momenti unici di celebrazione.

Una campagna integrata con l’obiettivo di creare awareness e desire, codificare i valori del brand e raccontare la qualità della vodka Grey Goose, attraverso contenuti ingaggianti e premium. A ospitare la prima experience ideata dal brand la Costa Smeralda, icona degli aperitivi al tramonto e della vita notturna, dove una squad di Content Creator ha vissuto esperienze esclusive e momenti indimenticabili ovviamente firmati Grey Goose.

Un’attivazione strategica realizzata in collaborazione con i partner on-trade del brand, che ha regalato agli Influencer l’opportunità di cogliere l’essenza del momento nelle location più esclusive della Sardegna e godersi le notti estive negli Hotspot più suggestivi. Perché la vita è ricca di momenti grandi e piccoli, programmati e spontanei. Queste occasioni richiedono qualcosa che le celebri, come un cocktail realizzato con una vodka d’eccellenza, realizzata senza compromessi.

E quale posto migliore per festeggiare se non la Costa Smeralda? Phi Beach, Meraviglioso, Vesper, Ritual, Cone Club, Toy Room, Zamira, Pacifico: location iconiche, tra le più frequentate dal jet set internazionale dove Grey Goose sarà protagonista per regalare agli ospiti le serate più esclusive dell’estate.