Gruppo BEI e Deutsche Bank: investimenti per 600 milioni alle imprese italiane

Al via accordo tra Gruppo BEI e Deutsche Bank: in arrivo nuovi finanziamenti da 600 milioni di euro per le PMI italiane

Nuova finanza per quasi 600 milioni di euro in arrivo in Italia grazie ad un nuovo accordo fra il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), e Deutsche Bank. L’operazione mira a sostenere gli investimenti di circa 650,000 piccole e medie imprese (PMI) e Mid-cap in Italia, consentendo loro di accedere a nuove risorse. Si tratta di un’operazione di cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti auto al consumo originati da Deutsche Bank, su cui il FEI, contro-garantito dalla BEI, ha fornito una garanzia sulle tranche mezzanine per un valore complessivo di 150 milioni di euro.

La transazione è la seconda cartolarizzazione sintetica del Gruppo BEI con Deutsche Bank (la prima su un portafoglio di prestiti auto al consumo in Italia) e, come la prima, rientra nel framework di cartolarizzazioni "Semplici, Trasparenti e Standardizzate" (STS) approvato dal legislatore europeo. Nel dettaglio, il capitale rilasciato grazie alla garanzia del FEI verrà riutilizzato per finanziare oltre 594 milioni di euro di nuova finanza, di cui circa 149 milioni di euro (25% della nuova finanza) dedicati alle imprese innovative per favorire la crescita economica e fino a 178 milioni (30%) dedicati a progetti sviluppati nelle regioni di coesione sociale.