Gruppo BPER Banca: approvato il Bilancio di Sostenibilità

BPER Banca, Bilancio di Sostenibilità: erogati 5,6 milioni in progetti culturali, sociali, ambientali e sportivi

Il Bilancio di Sostenibilità pubblicato dal Gruppo BPER Banca illustra, con riferimento all’esercizio 2022, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. Numerosi i temi affrontati nel documento, come il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli oltre 21 mila dipendenti, la riduzione degli impatti ambientali attraverso l’aumento della produzione di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo di carta grazie alla digitalizzazione dei servizi. Sono stati inoltre aggiunti approfondimenti sui progetti di mobilità sostenibile, sull’offerta di prodotti etici e green per aziende e famiglie, oltre che sulle numerose collaborazioni con scuole, università e altre Istituzioni.

Nel 2022 la ricchezza generata dal Gruppo BPER Banca è stata superiore ai numeri già significativi del 2021, raggiungendo 3,2 miliardi di euro a fronte dei 2,9 dell’anno precedente. Il Gruppo è stato in grado di evitare l’immissione in atmosfera di circa 50 mila tonnellate di CO2 (una quantità di anidride carbonica pari a quella che può assorbire una foresta di più di 71 mila alberi). Inoltre, sono 13 gli impianti fotovoltaici del Gruppo che hanno contribuito al fabbisogno di energia elettrica, coperto per oltre il 99% da energia rinnovabile (100% per la Capogruppo): il 100% dei rifiuti cartacei e oltre il 99% dei rifiuti totali è stato inviato al recupero. Il Gruppo BPER Banca ha, inoltre, erogato a livello nazionale 5,6 milioni di euro destinati a progetti culturali, sociali, ambientali e sportivi.

Particolare attenzione è stata posta, ancora una volta, alle iniziative per il mondo giovanile: i ragazzi coinvolti in vari progetti organizzati dal Gruppo sono stati più di 73 mila, prevalentemente in iniziative di educazione finanziaria. Sono poi stati pubblicati altri due documenti: il “Report TCFD”, che fornisce una panoramica dettagliata sulle strategie e le azioni intraprese dal Gruppo per gestire i rischi e cogliere le opportunità legati al cambiamento climatico; il “Report Principles for Responsible Banking”, che presenta gli impegni presi dal Gruppo per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU. Grazie a queste informazioni chiare e trasparenti, l’Istituto evidenzia le iniziative messe in atto per favorire un'attività bancaria più responsabile e sostenibile, nonché per valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance.

Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno particolarmente importante: è stato varato il nuovo Piano Industriale 2022- 2025 che comprende, tra le altre cose, azioni ambiziose e concrete in ambito ESG, con l’intento di definire obiettivi puntuali in termini di riduzione degli impatti ambientali e di supporto ai clienti nella transizione ecologica. Gli sforzi in ambito ESG sono stati riconosciuti e premiati, inoltre, da due importanti agenzie di rating internazionali. Segno, questo, che stiamo davvero operando nella giusta direzione. L’impegno intrapreso è testimoniato dall’adesione a impegni importanti quali i Principles for Responsible Banking e la Net-Zero Banking Alliance dell’ONU”.