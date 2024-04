Gruppo Caleffi: nel 2023 il fatturato è pari a 59,1 milioni

Gruppo Caleffi, approvati i risultati dell'esercizio 2023: fatturato a 59,1 milioni ed EBITDA a 5,3 milioni di euro

CALEFFI, leader nella produzione di articoli Home Fashion e società quotata sul Mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Guido Ferretti, Amministratore Delegato Corporate di CALEFFI Group, ha dichiarato: “I risultati di bilancio dell’esercizio 2023, del tutto allineati a quanto precedentemente comunicato al mercato, sono da leggere alla luce di una congiuntura economica complessa a livello nazionale e internazionale. Il contesto geopolitico ed economico dell’esercizio, tra i riassetti post pandemici della domanda di beni, l’inasprirsi dei conflitti nella regione ucraina prima e israeliana poi, l’inflazione e le politiche monetarie restrittive, hanno portato ad un sensibile rallentamento in termini di PIL e di livello dei consumi delle famiglie. In questo scenario sfidante abbiamo mantenuto invariato il fatturato e la nostra leadership nazionale, con una quota di mercato del brand Caleffi che si attesta all’8,3%”.

Il Fatturato è pari a euro 59,1 milioni, in linea rispetto al 2022 (euro 59,3 milioni). Le vendite in Italia ammontano a euro 54,1 milioni (euro 54,5 milioni nel 2022); le vendite estere si attestano a euro 4,9 milioni (8,3% del fatturato), rispetto a euro 4,8 milioni al 2022 (8,1% del fatturato). Il fatturato estero è realizzato per il 55,5% nei Paesi UE, per il 44,5% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2023 un valore pari a euro 1,35 miliardi, in crescita dello 0,9% rispetto al 2022 (Fonte: Sita Ricerche). La quota del brand Caleffi si è assestata all’8,3%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a euro 5,3 milioni (euro 6,3 milioni nel 2022), con un’incidenza sul fatturato pari al 9,0% (10,5% nel 2022).

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a euro 2,9 milioni, rispetto a euro 3,7 milioni nel 2022. Gli ammortamenti ammontano a euro 2,4 milioni (in linea con euro 2,4 milioni nel 2022), di cui euro 0,7 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed euro 1,6 milioni relativi all’ammortamento delle attività per diritto d’uso.

Il Risultato ante Imposte è pari a euro 2,3 milioni, in calo rispetto euro 3,3 milioni al 2022, dopo oneri finanziari per euro 0,6 milioni (euro 0,4 milioni nel 2022). Il Risultato Netto è pari a euro 1,9 milioni, rispetto a euro 2,3 milioni nel 2022, dopo imposte per euro 0,4 milioni (0,9 milioni nel 2022). L’indebitamento Finanziario Netto è pari ad euro 14,7 milioni, rispetto a euro 12,8 milioni al 31 dicembre 2022. L’Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie per IFRS 16 è pari ad euro 7,1 milioni, rispetto a euro 5,8 milioni al 31 dicembre 2022. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2023 era pari a euro 12,4 milioni (al netto dell’IFRS 16 era pari a euro 5,8 milioni).