Gruppo Diasorin, lanciato il nuovo sito web con Leo Burnett

Diasorin, al via il nuovo sito web con Leo Burnett: l'obiettivo è riflettere la visione strategica del Gruppo nell'esperienza digitale

Il Gruppo Diasorin, leader globale nel settore della diagnostica in vitro e del life science, dopo aver rinnovato la sua Corporate Identity, ha lanciato il suo nuovo sito web, sempre con Leo Burnett. L’obiettivo era riflettere nell’esperienza digitale la visione strategica di Gruppo Diasorin che ha unito le attività di diagnostica in vitro (Immunodiagnostica e diagnostica molecolare) e quelle delle Licensed Technologies. I tre siti distinti su cui vivevano sono stati sostituiti dal nuovo Diasorin.com. Inoltre, è stata l’occasione per integrare anche il mondo corporate che a sua volta viveva su un sito esterno.

Per ottenere questo scopo l’agenzia di Publicis Groupe ha ideato un nuovo linguaggio visivo che, da un lato, ha consolidato l’integrazione di realtà e di siti completamente diversi fra loro e, dall’altro, ha permesso un dialogo tra i contenuti fortemente scientifici e quelli per gli investitori e le risorse umane. L’aspetto visivo dell’esperienza utente è stato definito dalla goccia: stilizzata dalla stessa lettera “D” rovesciata del logo, rappresenta l'essenza stessa da cui inizia la ricerca e la diagnosi, cioè il campione da analizzare. Quindi è un simbolo distintivo e inclusivo che incarna il significato del “care”, dell'attenzione e della cura che permea l'intero mondo della ricerca, della pratica clinica, medica, fino al paziente finale.

Ma oltre ad essere il collegamento concettuale tra persone e scienza, caratterizza anche il livello “atomico” del disegno dell’interfaccia: le forme tondeggianti legano gli elementi e i contenuti generando armonia in tutto il sito. Leo Burnett con la sua unit digitale ha gestito, coordinato, disegnato, sviluppato, integrato, popolato, testato e consegnato la nuova piattaforma web globale. Il lavoro che è durato circa un anno ha coinvolto un team internazionale su più sedi, composto da specialisti di diverse discipline digitali.

Leo Burnett è un partner strategico nella trasformazione di marketing grazie alla sua capacità di ideare esperienze utente innovative, funzionali e dinamiche; produrre piattaforme multi- sito, multi-mercato, multilingua; integrare strumenti avanzati di interazione e consentire una gestione agile di contenuti locali, globali e specialistici sia agli utenti finali che a quelli lato cliente.