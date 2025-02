Gruppo FS, inaugurato il consorzio Sagitta insieme ad Almaviva

Gruppo FS, avviato il consorzio Sagitta in partnership con Almaviva: innovazione, digitalizzazione e mobilità sostenibile

Innovazione, digitalizzazione e mobilità sostenibile: sono questi i pilastri su cui si fonda Sagitta, il nuovo consorzio nato dalla collaborazione tra Almaviva, azienda italiana leader nel settore dell’innovazione digitale, e il Gruppo FS, attore chiave della mobilità multimodale nazionale e internazionale.

L’obiettivo di Sagitta è ambizioso: promuovere soluzioni digitali avanzate nel settore dei trasporti e della logistica su scala globale, intervenendo in mercati strategici come Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente, Nord Africa e India. Il consorzio si concentrerà su ambiti innovativi quali Traffic Planning & Management, Transport Planning & Management, Digital Twin & State Health Monitoring Infrastructure, Multimodal Integrate Mobility (incluso il Mobility As a Service – MaaS), Ticketing e Infomobility.

Se a livello internazionale Sagitta punta a rafforzare la competitività della tecnologia italiana, in Italia il consorzio giocherà un ruolo cruciale nello sviluppo e nella gestione di piattaforme digitali per la mobilità sostenibile, il turismo, il monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e la logistica intermodale. L’iniziativa nasce a seguito di un’intesa firmata un anno fa tra Almaviva e il Gruppo FS, consolidando così una collaborazione decennale tra le due realtà.

“Il Gruppo FS gestisce un’infrastruttura articolata e complessa, sia fisica che digitale. Tenere insieme questi due aspetti e fare in modo che siano coordinati diventa un obiettivo per noi sempre più sfidante", spiega Massimiliano Garri, Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS, "grazie alla nascita del Consorzio Sagitta, in collaborazione con un partner leader nell’Information & Communication Technology come Almaviva, abbiamo l’opportunità di rendere effettiva l’unione di questi due aspetti, puntando sull’attivazione di piattaforme digitali che siano in grado di migliorare in maniera concreta gli spostamenti di persone e merci, nell’ottica di una mobilità sempre più integrata e sostenibile”.

“Consapevoli del valore della tecnologia made in Italy e della sua competitività a livello globale, avviamo con orgoglio una nuova sfida condivisa con un campione internazionale della mobilità sostenibile, quale è il Gruppo FS. Andiamo così a rafforzare una collaborazione decennale che, con la costituzione del Consorzio Sagitta, prende nuova forma per affrontare un mercato globale ricco di opportunità a cui proporre soluzioni uniche, evolute e distintive, come quelle offerte dalla nostra piattaforma Moova, già attiva sui mercati esteri in contesti tecnologicamente evoluti" commenta Marco Tripi, Amministratore Delegato di Almaviva. "Sagitta ha l’obiettivo divesportare una proposta italiana di eccellenza, allineata alle evoluzioni dell’interoperabilità a livello europeo”.

Sagitta rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di internazionalizzazione di Almaviva, che punta a esportare la propria tecnologia avanzata per supportare il trasporto sostenibile, il turismo e il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Allo stesso tempo, il Gruppo FS rafforza il proprio ruolo nella promozione dell’eccellenza del Made in Italy nel settore dei trasporti, contribuendo a rendere la mobilità più efficiente, sostenibile e digitale.

A guidare il consorzio saranno Francesco De Leo, nominato Presidente e Chief Global Strategy & International Officer del Gruppo FS, e Smeraldo Fiorentini, Consigliere Delegato e Deputy CEO della Divisione Transportation & Logistics di Almaviva. Con Sagitta, Almaviva e il Gruppo FS gettano le basi per un futuro in cui innovazione e sostenibilità si uniscono per trasformare la mobilità a livello globale.