Gruppo FS, iniziati gli scavi per la galleria Saginara della linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria

Gruppo FS, Cantieri Parlanti linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria: iniziato lo scavo della galleria Saginara con la talpa meccanizzata “Partenope”

È ufficialmente iniziato questa mattina lo scavo della galleria Saginara, un'opera cruciale del lotto 1a Battipaglia – Romagnano della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Salerno – Reggio Calabria. A dare il via ai lavori è stata l'attivazione della talpa meccanizzata "Partenope", una Tunnel Boring Machine (TBM) tra le più grandi d'Europa, lunga 130 metri e pesante circa 4.000 tonnellate, dotata di 18 motori per una potenza complessiva di 10 Megawatt.

La cerimonia di avvio si è svolta in località Campagna (Salerno) e ha visto la partecipazione in videocollegamento del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. I lavori sono gestiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), committente dell’opera, e affidati al Consorzio Xenia, composto da importanti realtà del settore come Webuild, Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro, sotto la direzione lavori di Italferr, società anch’essa appartenente al Gruppo FS. L'investimento complessivo per questo lotto ammonta a circa 2,8 miliardi di euro.

La TBM "Partenope" sarà operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, per completare i 3 chilometri della galleria Saginara che collegherà i Comuni di Campagna e Contursi Terme. Sul cantiere lavoreranno oltre 100 tecnici altamente specializzati. Il lotto 1a, lungo circa 33 km, parte dalla stazione di Battipaglia e si estende fino all'interconnessione con la linea convenzionale Battipaglia – Potenza. Il tracciato sarà realizzato prevalentemente in galleria e viadotto, coinvolgendo diversi comuni della provincia di Salerno, tra cui Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Palomonte e Buccino.

La nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria rappresenta un progetto strategico finanziato anche con fondi del PNRR. Questa infrastruttura è parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo e avrà il compito di potenziare la connessione tra Nord e Sud Italia, migliorando significativamente l'accessibilità per aree strategiche come il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l'area di Gioia Tauro e l'intera Calabria. Inoltre, il progetto permetterà di velocizzare i collegamenti verso la Sicilia e incrementare il trasporto merci su ferro. L'iniziativa rientra nel progetto "Cantieri Parlanti" del Gruppo FS, volto a promuovere una comunicazione trasparente e diretta con cittadini e stakeholder sui grandi progetti infrastrutturali in corso.