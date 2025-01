Gruppo FS punta sul turismo ferroviario sostenibile con innovazione e recupero storico

Gruppo FS: investimenti nel turismo sostenibile con nuove carrozze e itinerari comfort, autenticità e sostenibilità

FS Treni Turistici Italiani accelera sul turismo ferroviario sostenibile con un piano ambizioso che unisce innovazione, recupero storico e attenzione all'ambiente. Durante l'ottava edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare", evento tenutosi a Milano, l'Amministratore Delegato della società e direttore generale della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, ha evidenziato il crescente interesse per i treni storici e turistici: "È un periodo di grande successo per i treni storici e i treni turistici italiani. C’è una grande voglia d’Italia nel mondo e c’è voglia di treno per motivi di sostenibilità. Cosa c’è di meglio di un piccolo treno che va nella provincia italiana e porta ricchezza?"

L'obiettivo di FS TTI è far riscoprire il fascino del viaggio su rotaia, combinando comfort, autenticità e sostenibilità. Il progetto prevede il recupero e il riallestimento di carrozze storiche, realizzate in Italia e completamente rinnovate, per offrire ai viaggiatori esperienze uniche tra borghi, città d'arte e paesaggi straordinari. Sin dalla sua fondazione, avvenuta il 15 dicembre 2023, con il viaggio inaugurale dell'Espresso Cadore da Roma a Cortina d'Ampezzo, la società ha ampliato progressivamente la propria offerta, introducendo una serie di collegamenti stagionali pensati per valorizzare le bellezze italiane attraverso un turismo lento e sostenibile.

Durante l'estate, FS Treni Turistici Italiani ha lanciato itinerari pensati per raggiungere le mete più ambite dai viaggiatori. L'Espresso Versilia collega Milano alle località della Liguria e della Versilia, mentre l'Espresso Riviera accompagna i passeggeri lungo la Riviera dei Fiori fino alla Costa Azzurra. Il turismo balneare è stato al centro anche dell'Espresso Salento, che da Roma raggiunge Lecce attraversando le principali città pugliesi. Nel periodo autunnale, l'attenzione si è spostata su itinerari dedicati alla cultura e alla tradizione enogastronomica. L' Espresso Assisi ha collegato la Capitale alla città di San Francesco, proponendo un viaggio all'insegna del turismo religioso. L' Espresso Langhe-Monferrato, invece, ha offerto un'esperienza unica per gli amanti del vino, con un viaggio notturno tra Roma e Alba alla scoperta delle eccellenze vinicole piemontesi.

L'inverno ha visto il successo del Sicilia Express, un treno che collega Torino a Palermo e Siracusa, unendo cultura e gastronomia. Il Treno delle Terme, invece, permette di raggiungere Abano Terme da Milano, offrendo pacchetti benessere e soggiorni dedicati in una delle destinazioni termali più rinomate d'Italia.

Parallelamente ai treni turistici modernizzati, FS Treni Turistici Italiani opera in collaborazione con la Fondazione FS Italiane, che gestisce un patrimonio di circa 500 veicoli storici e oltre 1.000 km di linee ferroviarie recuperate. Tra i percorsi più suggestivi, la Transiberiana d'Italia attraversa gli Appennini tra Abruzzo e Molise, la Ferrovia dei Templi conduce alla scoperta dell'antica Akragas e della Valle dei Templi, mentre la Ferrovia della Val d'Orcia permette di ammirare i paesaggi toscani patrimonio UNESCO.

Nel calendario degli eventi speciali, il “Treno della Befana” ha recentemente attraversato il Mugello, offrendo ai passeggeri un'esperienza suggestiva tra Firenze e San Piero a Sieve. Fino a marzo sarà possibile viaggiare sulla Ferrovia dei Parchi, che collega Sulmona a Campo di Giove, mentre in occasione della Festa del Mandorlo in Fiore, tornerà il Mandorlo in Fiore Express, che permetterà ai viaggiatori di raggiungere il Parco Archeologico della Valle dei Templi direttamente in treno.

L'iniziativa di FS Treni Turistici Italiani si inserisce in una strategia più ampia per rendere il treno protagonista del turismo sostenibile in Italia. La capillarità della rete ferroviaria consente di collegare grandi città e piccoli borghi, offrendo un'alternativa ecologica e autentica al turismo di massa. Con la crescente attenzione alla mobilità sostenibile e al turismo esperienziale, FS TTI si candida a giocare un ruolo centrale nella valorizzazione del territorio italiano, promuovendo il viaggio su rotaia come un'opportunità per esplorare il Paese in modo slow, immersivo e rispettoso dell'ambiente.