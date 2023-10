Gruppo Generali, DAS: ospitato a Milano il primo incontro "DAS Connect"

Gruppo Generali, DAS: presenti al primo incontro "DAS Connect" oltre 200 broker

Si è tenuto questa mattina a Milano, negli spazi di Fondazione Cariplo, il primo DAS CONNECT, evento dedicato ai broker organizzato dalla Compagnia veronese leader nel settore della tutela legale del Gruppo Generali. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 200 professionisti, ha avuto come obiettivo condividere con i Broker di DAS le novità e i progetti di sviluppo della società in un ramo specialistico dell’Industry assicurativa, quello della tutela legale, ad alto potenziale di crescita.

I numeri della tutela legale parlano infatti di una raccolta premi diretti che negli ultimi anni ha registrato un trend di crescita del 7%: una percentuale destinata ad aumentare considerando che il mercato italiano è tra i fanalini di coda in Europa, con una spesa media di circa 7 euro pro-capite. Nel corso dell’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare gli interventi di Andrea Recchioni, Head of Distribution di DAS, Guglielmo Elefante, Head of Brokers Channel di DAS, Paola Di Capua, Head of Claims & Legal Assistance di DAS, e l’Avvocato Patrizia De Nardi, di DLS & PARTNERS. I relatori si sono alternati sul palco per raccontare alla Rete quali sono le principali sfide e opportunità dell’attuale contesto di mercato, i rischi e i bisogni da soddisfare nell’ambito della tutela legale e quali soluzioni DAS mette in campo per famiglie, aziende e professionisti.

“DAS Connect ha rappresentato l’occasione per rivedere, finalmente in presenza dopo 5 anni, la rete di broker di DAS", ha dichiarato Andrea Recchioni, Head of Distribution della società, a margine della convention. "Sono particolarmente orgoglioso della grande partecipazione che ha riscontrato l’evento, a cui hanno preso parte intermediari provenienti da tutto il territorio nazionale. Quello di oggi è stato un momento fondamentale per confrontarci sul potenziale di crescita in Italia del ramo della tutela legale, ma anche sull’ampliamento dell’offerta di Das con nuovi prodotti e sull’evoluzione degli strumenti digitali che oggi riusciamo a mettere a disposizione della rete per agevolare la loro operatività. È stata anche l’occasione per riflettere sul tema della consulenza di valore che ogni giorno mettiamo al servizio dei clienti nel nostro ruolo di assicuratori”.