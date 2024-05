Gruppo Marchesi FRESCOBALDI, Fabrizio Dosi nominato CEO

Gruppo Marchesi FRESCOBALDI annuncia la nomina del nuovo CEO Fabrizio Dosi

Fabrizio Dosi, entrato in azienda nel Febbraio 2019 con il titolo di COO, è stato nominato CEO del Gruppo Marchesi FRESCOBALDI, succedendo nello stesso titolo a Giovanni Geddes da Filicaja, che rimarrà come membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo. Fabrizio Dosi si occuperà di tutti i brands del Gruppo Marchesi FRESCOBALDI: da Ornellaia e Masseto a Bolgheri, Tenuta Luce a Montalcino, Domaine Roy & Fils in Oregon, Atems nel Collio e ovviamente Frescobaldi. Quest’ultimo con tute le sue Tenute: Castello Pomino (Pomino), Castello Nipozzano (Nipozzano), Tenuta Perano (Gaiole in Chianti), Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Tenuta CastelGiocondo (Montalcino), Tenuta Ammiraglia (Magliano in Toscana), Remole (Sieci), Tenuta Calimaia (Montepulciano) e Gorgona. Situate in zone della Toscana particolarmente vocate alla produzione di vini pregiati (DOC, DOCG e IGT), le tenute, differiscono per terreno, ambiente e storia.

Il nuovo CEO, Fabrizio Dosi, 54 anni sposato con Yukyung Tamara Kim, ha un figlio Riccardo, è laureato in Economia alla Bocconi e inizia il suo percorso professionale in consulenza con Gemini Consulting. Passato poi in Bulgari come Marketing Senior Director della Watches Business Unit e poi come EMEA Emerging Countries and Travel Retail Managing Director for Jewellery, Watches, Accessories; si è quindi spostato in Giorgio Armani Hong Kong come Asia Pacific GM e successivamente come CEO. Nel 2012 lascia Armani per Illy come President Asia della Branch APAC in Hong Kong per poi rientrare presso la sede di Trieste come Worldwide VP B2C Business Unit.

“Il mondo del vino mi ha sempre appassionato e rappresenta un importante motore economico e culturale per l’Italia”, ha dichiarato Fabrizio Dosi, CEO Gruppo Marchesi FRESCOBALDI. “È un grande onore e una grande responsabilità guidare un Gruppo così importante, ringrazio tutta la famiglia Frescobaldi per la fiducia e il supporto che continuamente mi dimostra”.

“Lavoro spalla a spalla con Fabrizio Dosi da 5 anni e ammiro la sua capacità di analisi, sempre puntuale ed esaustiva”, ha commentato Lamberto Frescobaldi, Presidente Gruppo Marchesi FRESCOBALDI. “Fabrizio arriva da esperienze in diversificati settori, sia del fashion che del food, per poi entrare co n grande passione nel mondo del vino, questo valore aggiunto di vedere le cose anche da angoli differenti è un grande punto di forza che mette a disposizione dell’azienda con grande generosità ogni giorno”.