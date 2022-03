Gruppo Prada, tre ingressi strategici nel Top Management

Gruppo Prada, tre le nomine strategiche nel top management: Bonini, De Dona e Maletto

Il Gruppo Prada annuncia tre ingressi strategici ai vertici aziendali: Andrea Bonini nel ruolo di Chief Financial Officer, Cristina De Dona in qualità di General Counsel e Diego Maletto in qualità di Internal Auditing Director.

Andrea Bonini assumerà, dal 2 maggio 2022, il ruolo di Group Chief Financial Officer, incarico ricoperto dal 2016 da Alessandra Cozzani che ha deciso di lasciare l’azienda dal 30 settembre 2022 per perseguire altre opportunità professionali.

Andrea Bonini riporterà agli Amministratori Delegati Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, e assumerà la responsabilità delle seguenti Direzioni: Amministrazione, Finanza, Controllo, Fiscale e Investor Relations di Gruppo.

Cristina De Dona, nominata Group General Counsel, è responsabile della supervisione, sviluppo e consolidamento di tutte le tematiche legali, di affari societari e proprietà intellettuale della Società in riporto agli Amministratori Delegati.

Diego Maletto ha assunto il ruolo di Group Internal Auditing Director, riportando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Zannoni.

Il Gruppo Prada coglie l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi professionisti e ringrazia Alessandra Cozzani per il contributo reso, l’impegno e la dedizione che ha sempre dimostrato nella lunga carriera nel Gruppo Prada.