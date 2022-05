Gruppo TIM, Sparkle amplia la copertura in Europa

Sparkle (Gruppo TIM): nuovo Punto di Presenza a Varsavia, è il primo in Polonia

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, amplia la copertura in Europa con un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Varsavia, il primo in Polonia, per rispondere alla crescente domanda di connettività internazionale nel Paese e nelle regioni limitrofe.

Collegandosi al PoP di Sparkle a Varsavia, operatori locali e regionali (inclusi ISP, OTT, content e application provider) potranno usufruire di connettività Internet affidabile e a bassa latenza tramite il servizio di transito IP Tier-1 di Sparkle Seabone, con velocità fino a 400 Gbps.

Inoltre, i clienti avranno a disposizione una gamma completa di soluzioni IP che comprendono anche i servizi DDos Mitigation, che offre la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi, e Virtual NAP che fornisce accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie.

Con questa nuova apertura, Sparkle espande verso Nord-Est la copertura della sua rete europea che oggi conta 90 PoP in venti paesi.