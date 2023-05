Gruppo Vorwerk chiude il 2022 con un fatturato netto pari a 3,2 mld

Il Gruppo Vorwerk chiude il 2022 con risultati positivi: Folletto cresce del 4,4% e Bimby registra una crescita del 19,2%

Il Gruppo Vorwerk ha concluso con successo l'esercizio 2022 registrando ancora una volta un aumento delle vendite nel proprio core business: la vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità. Vorwerk si conferma anche la società di vendita diretta numero uno in Europa e il principale produttore al mondo di elettrodomestici distribuiti in vendita diretta.

“Una strategia aziendale ben definita e coerente con i processi decisionali imprenditoriali, come anche il rinnovato impegno nella vendita diretta del Gruppo Vorwerk, si dimostrano ancora oggi ampiamente giustificati. Di nuovo, i nostri consulenti di vendita, i nostri dipendenti e i nostri clienti hanno dimostrato una grande fiducia nel nostro modello di vendita e una capacità unica di far fronte alle sfide. Possiamo dire che siamo di fronte alle condizioni ideali per proseguire il percorso di crescita del Gruppo,” ha dichiarato Thomas Stoffmehl, CEO e Speaker dell’Executive Board del Gruppo Vorwerk.

Ancora una volta, Vorwerk Italia registra una crescita nel 2022: con un fatturato di 390 milioni di euro nella divisione Folletto si registra un +4,4%, confermando l’Italia come il paese con le migliori performance nel segmento aspirapolveri. La divisione Bimby cresce addirittura del 19,2% con il fatturato che ammonta a 203 milioni di euro. Vorwerk Italia ha saputo sicuramente beneficiare degli effetti positivi di un impulso di prodotto: l'Italia è stato il primo mercato Vorwerk a livello internazionale in cui è stato lanciato il nuovo Sistema modulare di pulizia Folletto VK7s.

"Il mercato italiano è davvero un esempio lampante di crescita internazionale per il Gruppo", ha commentato Thomas Stoffmehl. La chiave del successo la si deve anche al numero di consulenti di vendita in continua crescita, fatto che, per un’azienda che opera nel settore delle vendite dirette, si conferma un dato direttamente proporzionale ai risultati. A fine 2022, il totale degli incaricati alla vendita diretta ha superato quota 20.000 (+4.000 rispetto al 2021): 16.500 incaricati alla vendita Bimby e i 4.300 tra promotori e agenti di vendita che dimostrano ogni giorno nelle case degli italiani la qualità Folletto.