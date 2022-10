"Hai dimenticato il latte", in onda il nuovo spot di Deliveroo

Deliveroo, on air la nuova campagna pubblicitaria firmata dall'agenzia britannica Pablo

Deliveroo, piattaforma dell’online food delivery, celebra il 7° anno di attività nel mercato italiano. Il servizio che consente di ordinare, comodamente da casa, prodotti alimentari, freschi o confezionati, utilizzando l'app è in crescita. A livello globale, nel secondo semestre del 2022 ha rappresentato per Deliveroo il 10% del totale del GTV (gross transaction value, ovvero il valore lordo delle transazioni), in crescita rispetto all’8% del secondo semestre del 2021.

Secondo una ricerca di mercato condotta insieme a Doxa, più del 70% degli italiani dichiara di dimenticare qualcosa quando fa la spesa: Deliveroo ha quindi dedicato loro l'ultimo spot TV on air dal 2 ottobre.

“Hai dimenticato il latte” questo il titolo della campagna, che vuole infatti “drammatizzare” la sensazione di terrore quando si torna a casa e ci si rende conto di aver dimenticato il latte o un altro ingrediente dopo un’impegnativa giornata di lavoro. Il nuovo spot, parte della nuova campagna globale di Deliveroo, è realizzato dall’agenzia creativa britannica Pablo, è presente su TV/VOD, canali digitali e PR.

La pianificazione media è a cura di Initiative e prevede la presenza dello spot sulle principali emittenti nazionali, selezionate per intercettare il target di riferimento individuato.