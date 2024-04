Heineken e Bodega, lanciato insieme a LePub "The Boring Phone"

Heineken e Bodega, al via la nuova campagna globale 'The Boring Phone' in collaborazione con LePub

Heineken® e Bodega, brand curator di moda, design e controcultura americano, hanno lanciato la nuova campagna globale 'The Boring Phone'. La serie limitata di ‘dumbphones’, specificamente progettati per avere capacità tecnologiche ridotte, è stata creata per incoraggiare le persone a godere di momenti di reale connessione e socialità durante le serate fuori casa, disconnettendosi dai loro smartphone. Oggi, con gli smartphone che possiedono funzionalità sempre più avanzate e interessanti per l'utente, è più facile che mai connettersi al mondo online, ma più difficile rimanere nel presente e godersi il momento senza distrazioni.

Realizzato dal marchio finlandese HMD, il noto produttore europeo di dispositivi mobili, il ‘Boring Phone’ di Heineken® e Bodega elimina le distrazioni degli smartphone attuali (social media e app). Ideato e progettato con funzionalità essenziali, il telefono è dotato di funzione basiche e può inviare e ricevere chiamate e messaggi di testo, tutto ciò che serve per vivere una serata di divertimento offline. Il design trasparente della cassa e gli adesivi olografici che caratterizzano ‘The Boring Phone’ si ispirano all'amore della GenZ per la moda e la cultura Newtro con un’estetica che richiama i cellulari dei primi anni 2000. Eliminando i fronzoli moderni, il telefono non consente di accedere ai social media o di scaricare applicazioni che distolgono l’attenzione dal presente, ed è dotato di una batteria con un'autonomia di 20 ore.

Heineken® e Bodega hanno avviato questa partnership in risposta alla tendenza globale dei consumatori della GenZ che ambiscono al detox dai loro smartphone. Dopo la presentazione in anteprima globale alla Milano Design Week 2024, i dispositivi in edizione limitata di 5000 pezzi verranno distribuiti in Italia per agevolare maggiori momenti offline e invitare a riappropriarsi del tempo di qualità trascorso con amici e persone care, contribuendo così a rendere le serate in compagnia più autentiche e coinvolgenti.

A giugno verrà inoltre lanciata un'applicazione che trasformerà qualsiasi smartphone in un dispositivo 'dumb' per offrire a coloro che non riusciranno ad ottenere il dispositivo la stessa esperienza del ‘Boring Phone’. La campagna prevedrà un lancio globale che nel corso dell’anno toccherà diversi paesi, tra cui Brasile, Messico e Germania. A sostegno del lancio, Heineken® ha condotto un'indagine approfondita sull'atteggiamento dei giovani nei confronti della smart technology. La ricerca mette in luce queste evidenze: Il 90% degli Zillennials di Regno Unito e Stati Uniti confessa di essere vittima del cosiddetto “scrolling”, lo scorrere le pagine dei social media in maniera compulsiva, durante i momenti di socialità con amici e familiari, controllando i loro telefoni in media sette volte durante una serata fuori.

I due terzi (62%) dei partecipanti alla ricerca ammettono di guardare i social media quando sono fuori casa in compagnia, mentre oltre un terzo (36%) confessa di controllare le e-mail di lavoro. 3 persone su 10 (30%) hanno rivelato di giocare online di nascosto invece di dedicarsi a famiglia e amici e godersi il momento di interazione. Nonostante più di un terzo degli Zillennials oltreoceano (37%) confessi di controllare il telefono più spesso del dovuto quando è in compagnia, sembra di assistere ad un’inversione di tendenza con il 32% degli intervistati che dichiara di voler spegnere il telefono durante una serata fuori casa.

Emerge quindi uno scenario promettente: 1 su 5 partecipanti al sondaggio (22%) ha rivelato di avere l’abitudine di spegnere o lasciare a casa il telefono prima delle occasioni sociali, mentre altri 2 su 5 (38%) hanno espresso di voler prendere seriamente in considerazione l’idea di farlo. La campagna ‘The Boring Phone’ di Heineken® e Bodega è stata ideata per incoraggiare queste tendenze positive fra i giovani, e realizzata grazie alla collaborazione con l’agenzia creativa LePub, supportata dall’agenzia PR The Romans e dall’agenzia media Dentsu Redstar.

"È evidente che i giovani desiderano liberarsi dagli effetti negativi della tecnologia", dichiara Nabil Nasser, Direttore Globale di Heineken®. "Quando abbiamo parlato con la Generazione Z e i Millennials riguardo al loro utilizzo degli smartphone, abbiamo subito capito che molti di loro si sentono abitualmente distratti dal proprio dispositivo, ma non vogliono rinunciare del tutto al telefono. Il Boring Phone è il nostro modo per ricordare alle persone che possono godersi di più la loro vita sociale senza distrazioni indesiderate. In Heineken® crediamo nel potere delle vere connessioni e siamo tornati alle basi per raggiungere questo obiettivo; riducendo il Boring Phone a ciò di cui abbiamo veramente bisogno da un telefono, ovvero un mezzo per contattare gli altri tramite chiamata o messaggio. Siamo fiduciosi che il Boring Phone permetterà ai giovani di vivere appieno i momenti autentici trascorsi con amici, familiari e persone care, senza le distrazioni dovute alle notifiche".

"Heineken si è sempre schierata a favore della socialità, riconoscendo il valore delle connessioni genuine in una società permeata dalla tecnologia. Questo approccio è stato costantemente raccontato nelle scelte e nei trattamenti creativi. L'introduzione del ‘Boring Phone’ non vuole spingere alla disconnessione dagli smartphone, ma sottolineare l’importanza di riconoscere una priorità alle interazioni autentiche. Sfruttando creativamente il ritrovato interesse per l'estetica degli Y2K come anche per lo stile pixelato, la campagna riporta in auge il fascino dei ‘dumbphones’. Fondendo nostalgia e innovazione per abbracciare le interazioni senza schermo, ‘The Boring Phone’ invita ad immergersi in un viaggio per riscoprire il potere delle connessioni umane", afferma Bruno Bertelli, Global CEO LePub e CCO Publicis Worldwide.

"Bodega nasce con l’obiettivo di connettere la cultura e i giovani e quando Heineken ci ha proposto di collaborare ad un progetto che ha il medesimo scopo, abbiamo accolto con entusiasmo questa opportunità", aggiunge Oliver Mak, co-fondatore di Bodega. "Nonostante siamo cresciuti circondati dalla tecnologia, noi della Generazione Z e i Millennials stiamo riconoscendo solo ora quanto la nostra dipendenza dagli smartphone stia influenzando la nostra capacità di creare connessioni reali. Questo influisce anche sul nostro modo di divertirci e, più in generale, sullo sviluppo della cultura stessa. Per progettare il 'Boring Phone' ci siamo ispirati alla tendenza del 'Newtro', reinterpretando un'icona culturale del passato che alcuni giovani Zillennials potrebbero non aver mai conosciuto. Non vediamo l'ora di sapere quale sarà la risposta al lancio del Boring Phone, perché crediamo che contribuirà a soddisfare il bisogno delle nuove generazioni a riscoprire il valore dei reali momenti di condivisione".