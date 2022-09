Heineken, è global beer partner al Pirelli Gran Premio d’Italia 2022

Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022: Heineken, global beer partner, promuove l’inclusività e porta avanti il suo impegno verso il consumo responsabile

Anche quest’anno Heineken rinnova la sua presenza come Global Beer Partner all’autodromo di Monza per rinfrescare tutti gli appassionati durante la competizione automobilistica più seguita al mondo e celebrare il centesimo anniversario del circuito di Monza.

Formula 1 è sempre stata il palcoscenico ideale per Heineken in cui raccontare il proprio operato nella promozione del consumo responsabile. Con questo impegno, avviato circa 20 anni fa, Heineken è stata pioniera nel trasferire un messaggio forte rappresentato dal celebre slogan “When You Drive Never Drink” che comunica in modo inequivocabile i valori e la posizione senza compromessi dell’azienda in tema di consumo responsabile.

La sponsorizzazione di quest’anno avrà come protagonista Heineken 0.0, una birra zero alcol che dà credibilità allo slogan di “When You Drive Never Drink” che chiede ai propri consumatori di non bere e guidare.

L’inconfondibile birra zero alcol di Heineken affianca alla tradizionale ricetta che rende unica Heineken in tutto il mondo un processo produttivo brevettato, messo a punto dopo anni di ricerca, dove l’alcol viene gentilmente rimosso in modo semplice e poco invasivo, facendolo evaporare senza stressare il prodotto. Questo processo garantisce non solo un’altissima qualità di prodotto ma consente anche di mantenere tutto il gusto che rende unica una birra Heineken.

Ogni anno l’azienda dedica a questo importante tema almeno il 10% del budget di comunicazione del brand Heineken e lo spot di quest’anno è solo l’ultimo capitolo del percorso che vede Heineken® in prima linea nella promozione del consumo responsabile.

La nuova campagna “Riding is still driving” presenta, inoltre, due grandi novità, la prima legata all’intento dell’azienda di rafforzare il proprio impegno per promuovere l’inclusività nel mondo dello sport: ecco perché tra i volti protagonisti, insieme a Daniel Ricciardo della McLaren Racing Team e Sergio Pérez dell’Oracle Red Bull Racing, per la prima volta, c’è anche Naomi Schiff, pilota e ambasciatrice della Diversity&Inclusion della W series. La seconda riguarda l’estensione del concetto di guida a tutti i mezzi di locomozione come bici e monopattini, raccontata con lo stile ironico e divertente tipico del brand.