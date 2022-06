Hotel Fanes, nuove proposte wellness in vista dell'estate

Hotel Fanes propone percorsi studiati ad hoc per depurarsi e godersi i benefici di una vacanza rilassante

Il cinque stelle Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano, in Alta Badia, propone il nuovo Percorso Detox per i suoi ospiti da vivere durante la vacanza: tre giorni e due notti da vivere all'insegna del relax e del benessere tra le cabine della spa del Fanes arricchite da esclusivi trattamenti (Bendaggio vitale egiziano e il Bagno Vitalis). L'hotel metterà a disposizione la competenza di Ingrid Crazzolara, spa manager dell’area wellness dell’hotel e del suo team qualificato, per seguire e consigliare chiunque intenda vivere quest’esperienza disintossicante per corpo e mente. Il percorso comprende attività fisica con tre proposte wellness e una proposta food, dello chef del ristorante dell’hotel Claudio De Marc, studiate ad hoc per depurarsi e godersi i benefici di una vacanza rilassante immersi in un mondo di benessere.

L'esperienza detox prosegue con due proposte di attività fisica: lezioni di pilates, tour in e-bike o mountain-bike guidati dallo chef Claudio De Marc, grande appassionato di sport e in maniera particolare di biciclette. Lo chef accompagna gli ospiti in un tour alla scoperta dei boschi e dei prati di San Cassiano dove si può respirare e godere dell’aria pulita di queste zone di montagna oltre che espellere le tossine dal corpo grazie allo sforzo che la pedalata richiede.

Infine, Chef De Marc, sarà autore della cena detox da gustare in struttura al rientro che comprende piatti leggeri per lo più a base di pesce e verdure, queste ultime provenienti direttamente dal vicino orto dell’Hotel; tutti i prodotti che compongono le creazioni di chef De Marc sono freschi, non troppo conditi ma molto gustosi e salutari, quindi facilmente digeribili. Per tutta la durata del ‘’Percorso detox’’ gli ospiti soggiornano nelle camere della struttura dove trovano a loro disposizione bagno con doccia o vasca, accogliente arredamento in stile tipico tirolese e dove possono godere di vista sulla valle e sulle Dolomiti altoatesine.