HYPE al Salone dei Pagamenti: l'impatto delle neobank nel settore finanziario

Salone dei pagamenti, HYPE punta sull'innovazione nel banking digitale: semplificare le finanze, rivoluzionare il futuro

Il Salone dei Pagamenti 2023, evento di riferimento per il settore finanziario, ha ospitato una delle più influenti e innovative realtà nel panorama fintech: HYPE. La celebre neobank, rappresentata dal suo CEO Giuseppe Virgone, ha colto l'opportunità di raccontare la propria storia e gli obiettivi che guidano la sua presenza nel mondo della gestione finanziaria tramite app. Con un'audience di oltre 1.8 milioni di clienti, HYPE si è affermata come una delle principali piattaforme di gestione finanziaria digitale in Italia. Il CEO Virgone, ha condiviso la visione della società nel semplificare la vita quotidiana dei suoi utenti attraverso un insieme di strumenti digitali all'avanguardia.

La missione è fornire ai clienti un'esperienza di gestione finanziaria senza precedenti, riuscendo a garantire una corretta suddivisione dei risparmi e una semplificazione delle operazioni quotidiane legate alle transazioni finanziarie. HYPE si impegna infatti nell'offrire ai consumatori un prodotto intuitivo e facile da utilizzare, un vero e proprio alleato per la fruizione delle finanze personali. D'altronde, la crescita delle neobank come HYPE è una testimonianza importante dell'evoluzione del settore finanziario, che si sta adattando ai cambiamenti dei comportamenti dei consumatori.

HYPE, con la sua leadership nel settore, ha conquistato l'attenzione dell'82% dei suoi clienti proprio per la sua semplicità e facilità d'uso, diventando così un pilastro fondamentale nella rivoluzione del banking digitale in Italia. Il Salone dei Pagamenti ha confermato il ruolo preminente delle neobank come HYPE nel ridefinire le dinamiche finanziarie, ponendo l'accento sull'importanza della tecnologia, del know-how e dell'innovazione nel plasmare il futuro del settore bancario e dei servizi finanziari. Con la sua filosofia incentrata sull'accessibilità, l'intuitività e l'empowerment del cliente, HYPE continua a guidare il cammino verso una gestione finanziaria digitale sempre più accessibile e all'avanguardia per tutti.

L'intervista di affaritaliani.it a Giuseppe Virgone, CEO di HYPE

Giuseppe Virgone, CEO di HYPE, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it quali sono gli obiettivi principali della neobank: “HYPE punta ad offrire ai propri clienti un insieme di strumenti digitali, con l'obiettivo di garantire una gestione efficace delle proprie finanze e dei propri risparmi. A tutto questo si lega poi un’ottima gestione della quotidianità, perché tutti noi abbiamo necessità di acquistare".

"Forniamo un prodotto semplice da usare, semplice da comprendere e a supporto del cliente: questo è HYPE. Abbiamo 1,8 milioni di clienti; siamo la più grande neobank italiana e l’82% dei clienti ci sceglie proprio per la facilità di utilizzo”, ha raccontato il CEO Virgone. “Andiamo incontro ad un mondo giovane e ad uno meno giovane, che è ormai abituato ad interagire con la propria banca tramite lo smartphone e, dunque, a non avere intermediari". Il mondo digitale è in continua trasformazione e le neobank rispondono al cambiamento mettendo nelle mani dei propri clienti gli strumenti necessari per gestire le proprie finanze in modo intelligente e puntuale.