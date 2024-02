Hypercast e Barilla insieme per raccontare le sfide della ristorazione

Hypercast e Barilla for Professional: al via la collaborazione volta a raccontare le sfide della ristorazione in un podcast

Hypercast e Barilla for Professional insieme per raccontare le sfide della ristorazione attraverso il podcast “Food Service Challenge”, disponibile dal 30 gennaio. Nel nuovo podcast lo chef Enrico Pivieri svela la “ricetta” per affrontare le sfide della ristorazione professionale senza soccombere. “Food Service Challenge nasce per trovare le risposte alle domande dei professionisti di questo affascinante ma complesso mondo” si legge nel comunicato.

Lo chef Enrico Pivieri entra nel vivo delle attività di una cucina attraverso esempi e storie vincenti di imprenditori e aziende del settore, alla ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili per chi del cibo fa un business. Il nuovo podcast parte con tre episodi dedicati al food cost e ai pani semilavorati, in vista già il rilascio di altre puntate che andranno a tratteggiare un’analisi più sistematica dell’imprenditoria food contemporanea, con una produzione emozionante e immersiva e con il tono professionale ma amichevole di Enrico.

"La nostra missione è supportare i professionisti del foodservice di tutto il mondo e metterli in condizione di deliziare i propri ospiti con una gastronomia italiana sana e contemporanea, facendo leva sullo stile di vita mediterraneo. «E lo facciamo anche supportando un innovativo strumento come il podcast, creato per la prima volta per questo target specifico", ha spiegato Marco Gandolfi, Responsabile Italia di Barilla For Professionals.

Enzo Abbate, Chief Operation Officer di Hypercast, ha aggiunto: "Il mondo della ristorazione è ormai da tempo salito alla ribalta dei media, ma quanto conosciamo davvero la professione? Scoprire i retroscena della vita di uno chef è stata per noi una sfida stimolante, arricchita dalla possibilità di poter collaborare con un player di primo piano del settore come Barilla for Professionals, pensato dai professionisti per i professionisti".