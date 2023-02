IKN Italy, al via a marzo la terza edizione di GoBeyond

IKN Italy annuncia la terza edizione di GoBeyond – Where Tech Accelerates Business: al via il 1° marzo

Torna GoBeyond – Where Tech Accelerates Business, il primo hub di incontro di Information Technology, Business & Innovation Manager sugli sviluppi concreti delle nuove tecnologie digitali in azienda, nella PA e nella sanità. L’evento, organizzato da IKN Italy, si terrà in presenza il 1° marzo presso l’NH Milano Congress Center e il giorno successivo in live streaming. Fornendo soluzioni concrete per monetizzare gli investimenti, scegliere tecnologie, ottimizzare costi e tempi e definire nuove competenze, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di reinventare l’impresa del futuro grazie all’impulso della trasformazione digitale.

GoBeyond presenta oltre 50 casi applicativi e si articola in 8 focus tematici: IT Leadership, Future of Work, Cloud & Governance, IT & Business Strategy, Metaverso & Connettività, IT Monetization, IT Motivation, Digital Health & PA. Il tema principale di questa terza edizione è “IT Leadership in the new enterprise”: la trasformazione IT riunisce le persone, i processi e la tecnologia e sta incoraggiando le parti interessate di tutta l’azienda a riflettere sul ruolo ricoperto dall’Information Technology nel promuovere l'efficienza e la gestione dei costi.

Il 62% dei dipartimenti IT sta considerando, infatti, l’idea di ridimensionare la propria infrastruttura fisica a favore di un modello cloud; il 44% sta pensando a una transizione al cloud per facilitare il lavoro da remoto a lungo termine; il 42% ha deciso di anticipare l’introduzione di piattaforme per workspace digitali. Di conseguenza, ci si domanda se il CIO sarà l'elemento abilitante di un lavoro agile e in che modo la leadership IT sarà in grado di mantenere alta la produttività, ottenendo un incremento dei risultati. Questi temi saranno approfonditi il 1° marzo, in occasione della Sessione Plenaria “IT Leadership & Future of Work”.

A seguire, nella Sessione Cloud & Governance, il dibattito verterà sulle migliori soluzioni in ottica Sustainable Technology, con strategie multi-cloud per mitigare i rischi della migrazione, migliorare la gestione del budget e ridurre l’impatto ambientale. In parallelo, si svolgerà il track IT & Business Strategy, durante il quale gli Speaker si confronteranno sui diversi modi per canalizzare una forza lavoro esperta in digitale per un’architettura e innovazione guidate dal business.

Nel pomeriggio si terrà la Sessione Metaverso, Connettività & IT Monetization: un’opportunità di confronto con le realtà più innovative per capire dove ci sta portando la connettività. In contemporanea si svolgerà il focus IT Motivation, con approfondimenti su come superare le sfide in termini di competenze, organizzazione e gestione dei processi della Direzione IT.

Una sessione dedicata interamente ai settori Health e PA è in programma il secondo giorno, il 2 marzo, in live streaming: il 27% delle risorse del PNRR sono dedicate alla transizione digitale, con i due assi portanti delle infrastrutture digitali e della connettività a banda ultra larga, volti a trasformare la Pubblica Amministrazione in chiave digitale. Inoltre, tra i molteplici interventi attesi dal PNRR vi è lo stanziamento di 15,63 miliardi di euro per la Digital Health, articolato in due macro-componenti: da un lato reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e dall’altro innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Ma quali i cambiamenti attesi, i reali benefici e quali invece le difficoltà in corso?

Il dibattito fornirà alcuni suggerimenti utili al fine di comprendere le sfide dell’interoperabilità dei dati per una moderna economia data-driven e per un reale e proficuo utilizzo del patrimonio informativo. Si parlerà, inoltre, di come modernizzare le architetture dei sistemi IT grazie all’integrazione delle nuove tecnologie Connected, come terapie digitali, Telemedicina, Servizi Digitali al Cittadino.

I partecipanti avranno modo di comprendere quali sono gli aspetti tecnici e organizzativi di una complessa migrazione e come arrivare agli obiettivi dettati dalla Strategia Cloud Nazionale, inoltre riceveranno spunti per adeguare l’organizzazione flessibile e innovativa a una corretta governance. GoBeyond si rivolge alle figure aziendali del Chief Information Officer, Chief Innovation Officer, Chief Digital Officer, Chief Data Officer, Chief Information Security Officer, Chief Technology Officer, Responsabile Architetture e Infrastrutture IT, Chief Operation Officer. I settori di riferimento sono Finance, Retail e FMCG, Telco & Media, Manufacturing, Utilities, Pharma & Sanità, Pubblica Amministrazione.