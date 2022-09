Il fotovoltaico vale oltre il 35% della produzione da rinnovabili

Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, le produzioni da fonte fotovoltaica quest'anno hanno raggiunto valori da record per il mese di luglio (3,5 miliardi di kWh), rappresentando circa il 36% della generazione rinnovabile complessiva. L’impennata del costo dell’energia, legato anche al conflitto russo-ucraino, costringe a ridurre i consumi per far fronte ai rincari in bolletta. Nella mente di tutti noi si materializza uno scenario poco rassicurante costellato da provvedimenti drastici, come la riduzione delle temperature negli uffici o delle ore di illuminazione, con molte incognite legate alla sicurezza.

“Il perseguimento di una linea energetica green e sostenibile - ci spiega Fabio Stefanini, General Manager di Otovo Italia - è sempre più necessaria alla luce della crisi odierna. Sganciare il costo dell’energia da quello del gas potrebbe rivelarsi un’ottima notizia per le rinnovabili perché permetterebbe una velocizzazione di sviluppo in direzione di un futuro sempre più green e, oltretutto, mai come in questo momento l’energia solare rappresenta una valida alleata contro il rincaro vertiginoso dei costi in bolletta. Motivo per cui, se questa ipotesi si avverasse, darebbe la possibilità a molte famiglie di perseguire sempre più facilmente un'indipendenza energetica con il proprio autoconsumo. Credo fermamente nella direzione energetica verso cui si sta indirizzando il nostro Paese e l’Europa tutta, ed è per questo motivo che il nostro obiettivo è quello di installare più impianti fotovoltaici possibili sul tetto di tutti gli italiani.”