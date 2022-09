Il Premiolino 2022, eletti i vincitori della 62ª edizione

Il Premiolino 2022, annunciati i nomi dei vincitori della 62ª edizione: presenti alla serata ospiti illustri

Si è conclusa ieri sera, ospitata all’interno del Salone d’Onore della Triennale di Milano, la cerimonia di premiazione de Il Premiolino, considerato uno tra i più antichi e prestigiosi premi in ambito giornalistico, fondato a Milano nel 1960 con il sostegno degli industriali Piero e Giansandro Bassetti e per iniziativa di un gruppo di inviati milanesi, tra cui Vergani, Monelli, Barzini, Montanelli ed Enzo Biagi, che fu il primo presidente. Il celebre evento annuale, momento di ritrovo del mondo culturale italiano, presentato da Chiara Beria di Argentine e Piero Colaprico, rispettivamente presidente e vicepresidente della Giuria del Premiolino, ha celebrato in presenza i vincitori della 62ª edizione.

Ad aprire la serata, insieme a Chiara Beria di Argentine e Paolo Colaprico, il Presidente della Triennale Milano, Stefano Boeri e il Presidente e AD di BMW Italia, che è partner del Premiolino, Massimiliano Di Silvestre. Sul palco, a seguire, è intervenuto anche l’Assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi per un breve saluto. Diverse le personalità di spicco e le figure di rilievo del parterre della serata, tra cui: Urbano Cairo, Presidente e AD RCS Media Group, gli editori Hoepli e Stefano Mauri (GeMS), l’avvocato Rimini, Laura Colnaghi Calissoni, Presidente del Gruppo Carvico, Giannola Nonino, Barbara Stefanelli, Lella Costa, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il Direttore di Fondazione Prada Christian Valsecchi e la giornalista Natalia Aspesi.

Durante la serata, i vincitori sono stati chiamati sul palco in gruppi per la premiazione. Alla lettura delle motivazioni, per ciascun premiato, è seguita la consegna delle pergamene da parte dei membri della giuria con Chiara Beria di Argentine e Piero Colaprico. Tra i vincitori, diversi premi sono stati assegnati a personalità che hanno portato i resoconti della guerra in Ucraina e le sue conseguenze con immagini e approfondimenti, come Gabriele Micalizzi (Piazza Pulita – La 7), Marta Serafini (Corriere della Sera), Luca Steinmann (Speciale Tg La 7 – La Repubblica – Limes). E ancora, Domenico Iannacone (Che ci faccio qui – Rai 3), per il programma “Che ci faccio qui” di Rai 3, Luigi Garlando (Rizzoli Editori – Oggi), Francesco Costa (Il Post), Silvia Sciorilli Borrelli (Financial Times).

Inoltre, il Premiolino BMW SpecialMente, riconoscimento destinato a un giornalista, blogger o comunicatore che si sia distinto per la realizzazione di articoli o servizi sui temi connessi all’inclusione sociale, è stato assegnato a Fiamma Satta (“A spasso con te”, Geo – Rai 3). La Giuria del Premiolino di giornalismo è composta da: Chiara Beria di Argentine (presidente), Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Roberto Olivi per BMW Italia.

Nell’Albo d’Oro, accanto a firme illustri come quelle di Sergio Zavoli, Giorgio Bocca, Camilla Cederna, Arturo Carlo Jemolo, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Alberto Ronchey, Indro Montanelli, Eugenio Scalfari, Leonardo Sciascia, Arrigo Levi, Mauro De Mauro, Lietta Tornabuoni, Natalia Aspesi e Guido Rossi, sono presenti anche i giornalisti di piccole redazioni di provincia premiati per la loro professionalità e la loro indipendenza. Il Premiolino è stato l’unico premio accettato dal cardinale Carlo Maria Martini, premiato nel 2010 per la sua rubrica sul Corriere della Sera.