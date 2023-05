Iliad, conclusi i festeggiamenti per il quinto anniversario con IliadLAND

Iliad, terminati i festeggiamenti per il quinto anniversario con iliadLAND, l’evento a tema allestito al Ride Milano

Si è concluso il weekend di festeggiamenti per Iliad, che ha celebrato il suo quinto compleanno con iliadLAND, l’evento a tema iliad allestito presso il Ride Milano aperto a tutti. L’evento ha riscosso un enorme successo ed ha accolto oltre 24 mila visitatori.

iliadLAND ha aperto al divertimento formato famiglia e anche agli amanti dell’aperitivo e della movida notturna per rendere tutti parte dei festeggiamenti. Iliad ha pensato ad un programma davvero variegato per coinvolgere tutti.

Le attrazioni hanno raccontato ai visitatori i valori di iliad: a partire dal labirinto delle brutte sorprese, la cui unica via d’uscita è quella di scegliere iliad, allo scivolo del 5G, passando per la ruota della fibra. Inoltre, giochi, food truck e tanta musica, firmata Radio Deejay e Radio m2o, per animare le giornate fino a tarda sera. Main music guest di sabato sera sono stati Merk&Kremont, dj di fama internazionale e producer pluripremiati che hanno fatto ballare i più giovani e attirato migliaia di ragazzi sul Naviglio, mentre domenica i festeggiamenti si sono chiusi al ritmo dei dischi di Shaf Huse e Crookers.