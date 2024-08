iliad, siglata nuova partnership strategica con Phoenix Tower International

iliad e Phoenix Tower International: avviata nuova collaborazione strategica

iliad e Phoenix Tower International (PTI) hanno siglato una nuova partnership relativa alle infrastrutture passive di telecomunicazioni mobili, che consentirà ad iliad di accelerare la densificazione di una rete mobile 4G/5G di alta qualità. Nell'ambito della transazione prevista, iliad stipulerà contratti di servizio a lungo termine che includeranno il trasferimento di siti di infrastruttura passiva attraverso un programma pluriennale di build-to-suit che riguarderà fino a 1.900 nuovi siti, situati in aree densamente e mediamente popolate, oltre alla fornitura di servizi di hosting e altri servizi accessori su tali siti.

Grazie a questo accordo, iliad si assicurerà l'accesso a lungo termine a tali infrastrutture a condizioni preferenziali. Allo stesso tempo, iliad manterrà la gestione degli apparati attivi delle proprie reti. Questa transazione consentirà inoltre ad iliad di creare una solida partnership industriale con PTI, una towerco internazionale indipendente e in crescita, già presente in Italia. L'accordo di partnership è soggetto alle consuete condizioni regolatorie per questo tipo di transazione. La conclusione dell’operazione è prevista per il secondo semestre del 2024.