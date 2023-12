iliad: è live il videoclip ufficiale della canzone "Natale è per sempre"

iliad, arriva il videoclip ufficiale della canzone "Natale è per sempre": il brano è interpretato da Rocco Hunt e Clara

Da oggi è possibile immergersi completamente nell'atmosfera magica del periodo natalizio con il rilascio del videoclip ufficiale della canzone di iliad "Natale è per Sempre". Il brano, prodotto da Fabio Gargiulo, celebre produttore e compositore italiano, vede la straordinaria interpretazione di Rocco Hunt e Clara, accompagnati da un ensemble di talenti unici nel loro genere: Gerry Scotti, Tommaso Cassissa, Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Anna Folzi, Vittorio Pettinato e Frank Gramuglia.

Il videoclip si sviluppa in due momenti principali: la registrazione in studio della canzone con uno sguardo esclusivo sulla produzione artistica, ed un momento più spontaneo dedicato al dietro le quinte, che regala a tutti scene di convivialità con cui i talent hanno interpretato il brano. Tra i protagonisti del video spiccano anche Ivano, l'addetto alla sicurezza più famoso del web, che compare come ospite speciale, e Joey di Stefano, il rinomato coreografo siciliano, che ha collaborato con iliad per creare una coinvolgente coreografia dedicata al brano.

Si completa così la campagna di Natale di iliad, che vede al centro il valore del PER SEMPRE e garantisce ai propri utenti che le tariffe non subiranno mai rimodulazioni di alcun tipo, tanto meno legate all’inflazione.