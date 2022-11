Iliad è Official Partner della Milano Music Week 2022

Iliad è Official Partner della sesta edizione della Milano Music Week: in programma la serie di talk intitolata 'Fondamentali'

Iliad è Official Partner della sesta edizione della Milano Music Week, l’appuntamento annuale dedicato al mondo della musica che quest'anno si terrà dal 21 al 27 novembre. L'operatore si inserisce nel palinsesto dell'evento con l'obiettivo di rispondere al forte desiderio di vivere gli eventi musicali live, consolidando con il proprio pubblico un rapporto sempre più diretto. Per far ciò, iliad promuoverà una serie di talk intitolata 'Fondamentali', grazie ai quali darà voce alle storie personali di tre artisti: Selton, Venerus e Ginevra, che si apriranno al pubblico per raccontare il percorso professionale intrapreso nel mondo della musica attraverso i dischi fondamentali per il loro percorso artistico e umano.

'Fondamentali' nasce come un podcast creato e condotto da Alessandro Grieco. Centro di ogni puntata è l'intervista a un professionista della scena musicale italiana, alla scoperta di quelli che sono stati i dischi fondamentali, appunto, della sua storia personale e artistica. In occasione della Milano Music Week, iliad fa rende 'Fondamentali' un vero e proprio format live.

I talk "I dischi fondamentali powered by iliad" si terranno il 23, 24 e 25 novembre presso Yellowsquare, a Milano. Il 23, alle 18:30, l'ospite sarà Selton, mentre il giorno dopo, alla stessa ora, sarà il momento di Venerus. Il 25 novembre, alle 16.30, l'ultimo ospite sarà Ginevra. Inoltre, nella serata di sabato 26 novembre, un tram milanese brandizzato iliad farà tre corse di un’ora ciascuna, a partire dalle ore 21:00, sulle quali sarà possibile vivere un’esperienza all’insegna di musica e brani riprodotti nel corso di un dj set a cura di CROOKERS.