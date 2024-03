illimity e SACE rafforzano la partnership per supportare le imprese italiane

illimity e SACE, siglato nuovo accordo per supportare gli investimenti strategici delle imprese italiane

illimity e SACE annunciano di aver siglato un nuovo accordo volto a supportare le imprese italiane, e in particolare le PMI, nei loro investimenti strategici, dando un ulteriore impulso alla competitività e alla produttività del Sistema Paese in linea con gli obiettivi del PNRR. Nel dettaglio, la partnership consente a illimity di mettere a disposizione delle aziende la Garanzia Futuro di SACE, finalizzata a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle imprese sui mercati globali, riguardanti l'innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione. Tale Garanzia prevede, inoltre, il supporto agli investimenti nelle infrastrutture, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, oltre che nell’imprenditoria femminile.

Verrà posta un’attenzione particolare ai progetti realizzati in Italia nell’ambito sociale, energetico, idrico e digitale e a quelli volti alla riduzione del rischio sismico o idrogeologico. Attraverso un processo totalmente digitalizzato, le imprese potranno beneficiare della Garanzia Futuro di SACE al 70% e ricevere finanziamenti di medio lungo termine fino a 50 milioni di euro, in linea capitale. I finanziamenti possono essere destinati sia a spese future che a investimenti già sostenuti entro i 18 mesi precedenti la richiesta di finanziamento.

Prosegue e si rafforza, quindi, la partnership tra illimity e SACE attraverso questo nuovo strumento, che si affianca alla Garanzia Green di SACE, resa disponibile da illimity già dallo scorso dicembre con l’obiettivo di supportare le imprese negli investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale.

Stefano Ortolano, Head of Structured Finance di illimity, ha commentato: "Fin dall’inizio, la mission di illimity è stata quella di supportare le imprese italiane con potenziale nei loro piani di crescita e sviluppo attraverso soluzioni innovative e personalizzate. Il nuovo accordo con SACE, che rientra all’interno di una partnership più ampia, va proprio in questa direzione e ci consente di ampliare ulteriormente gli strumenti che mettiamo, ogni giorno, a disposizione delle imprese".

"Con Garanzia Futuro, diventa strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende, soprattutto alle PMI, e all'economia italiana", ha dichiarato Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions di SACE. "Insieme a illimity vogliamo accompagnare nel futuro le imprese italiane, supportandole nella transizione verso la sostenibilità e l'innovazione, al fine di ottimizzare i processi, aumentare il margine operativo e il merito creditizio, per essere sempre più competitive sia in Italia che all'estero".